I tour casinò: nuova frontiera del lusso o desiderio di vincita? 

Chi ama il lusso e le comodità non si tira indietro quando si tratta di provare nuove esperienze, a condizione che abbiano le carte in regola e che siano in grado di soddisfare le aspettative elevate. Tra i trend più popolari che sono apparsi negli ultimi tempi c’è quello del turismo dei casinò: veri e propri tour organizzati ad hoc nei migliori casinò di tutto il mondo dove tra eleganza, luci e atmosfere soft è possibile immergersi appieno nel divertimento. Grazie alla presenza di giochi da tavolo e di slot come book of dead slot l’effetto è quello di sentirsi i protagonisti dei grandi film americani ambientati nei casinò.

Con un lancio di dadi o un giro di rulli è facile rivivere le scene che hanno reso le case da gioco così affascinanti, come in parte è possibile farlo anche nei casinò online. Legacy of dead italia è un esempio di quanto il mondo digitale possa avvicinarsi il più possibile alle atmosfere e allo scintillio del casinò terrestri: basta aprire lo schermo di uno smartphone o di un PC per avere la sensazione che Las Vegas non è poi così lontana.

E chi invece può recarsi proprio nelle case da gioco più famose ed esclusive, cosa dovremmo attenderci?

Il turismo delle case da gioco: un viaggio nel lusso

Quando parliamo di turismo del gambling, non ci riferiamo ovviamente a dei tour organizzati presso la sala giochi o la sala bingo della nostra città. Si tratta di un’esperienza che viene vissuta al massimo delle possibilità che il luogo offre, sempre dando ai partecipanti un range di budget entro cui posizionarsi. Eleganza sì, ma a portata di tasca.

Ma qual è l’obiettivo effettivo di chi aderisce a questo tipo di turismo?

Sicuramente la location ha il suo valore. Come già accennato, si tratta di tour presso case da gioco particolarmente iconiche ed esclusive. Anche se la destinazione non è Las Vegas, potrebbe trattarsi del casinò di Lugano o di Monte Carlo o, ancora, di Venezia per rimanere più nelle vicinanze.

Anche la modalità di organizzazione del viaggio è ispirata a un certo target di eleganza, come vedremo meglio tra poco e prevede, tra le altre cose, anche la possibilità di partecipare a cene ed eventi esclusivi a cui è possibile prendere parte rispettando un determinato dress code.

Ma c’è un’altra componente importante che spinge questo tipo di turisti ad avventurarsi nel mondo del gambling reale: il richiamo delle vincite e, prima ancora, dell’adrenalina.

Il sapore che hanno le vincite al tavolo da gioco è speciale e differisce dalle entrate economiche standard derivanti, ad esempio un lavoro, per quanto remunerativo e soddisfacente possa essere. La differenza fondamentale sta nella componente dell’incertezza e del rischio: fino a che la pallina non si assesta sulla ruota della roulette o la slot non ferma i ruoli, siamo con il fiato sospeso.

La vincita che deriva dalla partita ha una sensazione quasi liberatoria, che forse offusca anche lo stesso fatto di vincere del denaro. Vincere: è questo che fa la differenza.

Come selezionare i migliori tour nei casinò

I viaggi che hanno come destinazione un casinò sono particolarmente curati nei dettagli da parte delle agenzie che offrono questo tipo di servizio. Uno degli aspetti caratterizzanti è il fatto però che l’agenzia provvede al pagamento di tutte le spese relative non solo al viaggio e all’hotel, come avviene di solito, ma anche agli spostamenti da e per il casinò, oltre che eventuali eventi a partecipazione libera.

La finalità del viaggio è il casinò e l’attività di gioco e per valutare la qualità di un viaggio organizzato occorre valutare più nel dettaglio alcuni aspetti più nello specifico:

Dove è situato l’hotel rispetto al casinò o ai casinò, se si tratta ad esempio di destinazioni come Las Vegas o Macao? Ci sono opzioni migliori in termini di praticità, ad esempio grazie a delle strutture interne alla casa da gioco?

Eventuali spostamenti sono stati gestiti in maniera pratica e in modo tale da dare libertà e autonomia ai partecipanti? Detto in altre parole, il giocatore deve essere libero di spostarsi da e verso il casinò quando vuole, senza dover aderire agli orari previsti a livello di gruppo;

Sono stati predisposti dei pacchetti di gioco? Questo è l’aspetto fondamentale che ci si aspetta se il tour operator è specializzato in questo tipo di viaggi. L’ideale sarebbe infatti avere dei pacchetti che prevedano un determinato numero di fiches per partecipare ai diversi giochi, magari scegliendo tra più tipologie di pacchetti a seconda delle preferenze del giocatore.

Sono poi importanti tutti quegli aspetti che completano l’organizzazione di viaggio, soprattutto per quanto riguarda la previsione di determinate difficoltà che il viaggiatore può avere. Trattandosi di casinò e gioco, è importante che il tour si accerti della modalità del cambio moneta ad esempio, e di eventuali restrizioni che possono essere poste in tal senso.