I tavoli in legno: praticità e attenzione al design

Lunghi e slanciati, rotondi e massicci, i tavoli di legno sono un complemento d’arredo interessante per esprimere lo stile e l’anima di una casa o uno spazio outdoor. Che siano tavoli allungabili o non, questi oggetti oltre alla loro chiara funzione rispecchiano un luogo armonizzandosi al resto dell’arredamento. Sono diversi gli stili che possono esprimere questi complementi : dalle linee pulite e minimal dell’industrial ai ghirigori dello shabby fino al sempreverde classico.

Va premesso che i tavoli in legno possono avere solo una parte realizzata in questo materiale oppure possono essere completamente in legno. I materiali possono essere svariati, dall’acero al rovere, dal noce al ciliegio, e la lavorazione può essere grezza o laccata. Si parla spesso di legno massello, che è la parte del legno più interna mentre da quella esterna, la corteccia, si realizza l’impiallacciatura. Scopriamo a questo punto i vari tipi di tavoli dal punto di vista del design, che va a integrarsi allo stile del proprio ambiente, e i pro di avere un tavolo di legno.

I vantaggi dei tavoli in legno

I tavoli in legno, che siano rettangolari, quadrati o rotondi, presentano tanti pro per valorizzare il proprio ambiente.

Si adattano a tanti stili , da quello moderno, essenziale, minimal, scandinavo, a quello più classico, dall’industrial ai vezzi barocchi e rococò;

Tipologie di design

Come già anticipato, il legno può adattarsi a diversi ambienti grazie alle molteplici lavorazioni e finiture.

Stile classico : è lo stile che meglio rappresenta l’utilizzo del legno come elemento che scalda l’ambiente, dà un tocco chic ed elegante e si adatta agli arredi sia sul versante minimal che su quello più barocco. Dai grandi tavoli da pranzo rotondi e lavorati con intagliature e forme particolari ai mini-tavolini rettangolari decorativi per la zona living, il legno si adatta sempre bene allo stile classico;

I tavoli di legno allungabili possono modellarsi su diversi stili e assumere varie dimensioni, per rispondere a un’esigenza pratico-funzionale. Sono realizzabili anche su misura per adattarsi perfettamente alla sala da pranzo. Uno dei modi più semplici per allungare un tavolo di legno è far scorrere due piani, oppure con il meccanismo del sistema a rinvio con cremagliera oppure ancora con l’apertura a libro.