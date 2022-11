I segreti del casinò: tutto quello che c’è da sapere prima

Quelli del lusso e dei casinò sono mondi che storicamente sono stati molto vicini. Il gioco d’azzardo è stato per molti decenni qualcosa di esclusivo, riservato a chi può scegliere solo il meglio.

Con l’arrivo dei casinò online questo orizzonte si è aperto a tutti, ma rimane sempre l’esigenza di sapere scegliere dove giocare senza incorrere in brutte sorprese. Oggi cerchiamo di fornirti tutte le migliori informazioni per conoscere questo mondo simile ma diverso rispetto ai casinò tradizionali.

Differenza tra i casinò terrestri e casinò online

Quelli che adesso vengono denominati casinò terrestri sono quelli che hanno una sede reale nel territorio. In Italia, tra gli altri, sono molto noti quello di Venezia e di Sanremo. Qui devi recarti di persona e giocare direttamente.

I casino online, lo spiega già la definizione, sono strutture raggiungibili solo tramite internet. Devi infatti visitare il loro sito internet ufficiale oppure, in alcuni casi, scaricare l’apposita applicazione per smartphone.

Al loro interno puoi trovare differenti sezioni dove fare le tue puntate. A seconda di ogni gioco potrai effettuare puntate di pochi centesimi o diverse decine di euro. Questo è possibile dopo aver effettuato la registrazione e un primo deposito di denaro nel casinò online. Allo stesso modo potrai prelevare le somme derivanti dalle tue vincite. Ma come individuare i migliori casino europei sicuri? Te lo spieghiamo noi.

Casinò con licenza italiana e non

Una delle principali differenze tra i vari casinò che trovi in rete riguarda la presenza o meno di una regolare licenza italiana. Questa apposita concessione per il Gioco A Distanza (GAD) viene rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Questo requisito garantisce il controllo effettuato dalle autorità italiane sulla regolarità del gioco. Inoltre tutte le tue vincite non saranno soggette ad ulteriore tassazione. Infine, in caso di controversia, potrai comunque rivolgerti a un tribunale italiano.

Vi sono poi casinò stranieri che hanno ottenuto la licenza di gioco da autorità straniere come Antillephone di Curacao. In questo caso il casinò online seguirà leggi che non sono quelle italiane. Inoltre dovrai inserire le eventuali vincite all’interno della tua denuncia annuale dei redditi.

Registrazione, depositi, prelevamenti

Per giocare ai casinò online devi prima effettuare la registrazione. Durante la procedura dovrai fornire tutta una serie di dati personali e inviare copia di alcuni documenti. Per giocare è necessario che tu provi la tua identità.

Una volta completata la registrazione dovrai effettuare il primo deposito di una somma di denaro. Per questo motivo è importante, prima di scegliere il casinò online giusto per te, di controllare quali metodi di deposito e prelievo sono accettati.

Nei casinò con licenza italiani è sempre possibile usare le normali carte di credito e di debito, oltre al bonifico bancario, ma vi sono molte altre alternative. Per il deposito e per il prelievo si parte da un minimo di 10 euro. Mentre il deposito avviene immediatamente, per ricevere il denaro del prelievo ci vorrà qualche giorno.

I giochi disponibili nei casinò online

Nelle piattaforme di gioco d’azzardo online vi sono diverse sezioni per giocare. In questo senso c’è molta più scelta rispetto ai casinò terrestri. Nella sezione casinò ci sono sia le slot machine che giochi come la roulette, il blackjack e tanti altri.

Semplificando parliamo di videogiochi dove puoi puntare soldi veri. La regolarità del gioco è garantita dalle autorità di controllo italiane. C’è poi la sezione del live dove puoi seguire in streaming un vero croupier e puntare alla roulette e altri giochi da casinò.

Le altre alternative di gioco

I moderni casinò online offrono tante altre opportunità di gioco. Si parte dalle scommesse sportive su un numero di eventi davvero notevole. Sono tante le discipline sportive disponibili. Nei casinò italiani c’è anche la possibilità di giocare a varie lotterie e gratta e vinci identici a quelli che trovi in bar e tabaccherie.

Una scelta informata per un gioco sicuro

Se vuoi fare una prova e giocare d’azzardo online ci sono tanti casinò seri e sicuri per giocare senza rischi. Basta scegliere le piattaforme più note per non sbagliare. Oppure affidarsi ai consigli dei migliori siti specializzati del settore.