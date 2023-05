I segreti dei maestri vetrai: come si crea il packaging in vetro di alta qualità

Prezioso e allo stesso tempo resistente, il vetro permette lavorazioni di ogni tipo ed è facilmente adattabile a qualsiasi contenitore. Per questo ancora oggi è il re del packaging di alta qualità per la conservazione e la vendita di cibi, bevande, distillati, profumi e prodotti cosmetici. Scegliere la confezione personalizzata per i propri prodotti, come quelle made in Italy di www.vetroelite.com , è un modo per far risaltare il contenuto e dare un carattere unico al brand.

Dalla tradizione veneziana alle nuove tecnologie

Se un tempo era il vetro soffiato a creare meraviglie per il gusto di nobili e aristocratici, oggi le lavorazioni artigianali del veneziano rimangono un patrimonio artistico e culturale di altissimo valore. Le produzioni più recenti però si appoggiano a nuove tecnologie, che consentono di sfruttare tutte le proprietà del vetro per creare contenitori e oggetti di altissima qualità.

Chi lavora il vetro per farne packaging di alta gamma sa che questo materiale è:

versatile: può contenere innumerevoli prodotti e conservarne le qualità;

esteticamente piacevole: grazie alle trasparenze e ai riflessi cangianti, aggiunge appeal e fascino alle confezioni;

eco-sostenibile: si può riutilizzare e riciclare facilmente;

resistente: adatto a prodotti che si usano in casa, al ristorante e negli hotel;

personalizzabile: lavorazioni, colori, forme e loghi incisi rendono ogni boccetta e ogni barattolo veramente unici.

La selezione accurata dei materiali per la qualità del packaging di vetro

Se è vero che tutte le caratteristiche elencate sono proprie del vetro, solo una selezione precisa e accurata fa sì che le bottiglie e i barattoli prodotti rispondano alle esigenze dell’azienda che li utilizza. Così chi sceglie il vetro come packaging di prodotti alimentari, profumi e cosmetici, sa che deve affidarsi a manifatture d’alto livello per ottenere i migliori standard di resistenza, qualità e personalizzazione.

Anche la mano dei mastri vetrai ha la sua influenza sulla riuscita di un prodotto. Certo le tecnologie di oggi consentono lavorazioni che qualche anno fa erano impensabili, ma ci vuole comunque un buon artigiano a seguire ogni passaggio per assicurarsi che il prodotto finito sia impeccabile. Forme, colori, lavorazioni 3D, intagli e incisioni sono il frutto di un lavoro meticoloso e di una grande passione.

Lavorazione e rifinitura per ottenere un packaging in vetro di alta gamma

Le tipologie di bottiglia o di barattolo possibili sono davvero infinite. Per scegliere quella giusta è necessario rispondere a una serie di domande:

Quale prodotto dovrà contenere il packaging in vetro? Il suo utilizzo è prevalentemente domestico o si svolge in altri ambiti? Le qualità organolettiche del prodotto all’interno vanno protette in modi particolari? L’aspetto estetico del packaging è più o meno importante della sua funzionalità? Si possono creare diverse dimensioni e versioni dello stesso packaging?

Con le risposte a queste domande si sceglie un oggetto che conterrà il prodotto, da vendere nei negozi o esporre in ristoranti, hotel e boutique. Poi si lavora alla personalizzazione. A partire da una forma, infatti, i bravi artigiani possono aggiungere lavorazioni particolari, mix con altri materiali, incisioni e dettagli che renderanno distinguibile il prodotto da tutti gli altri sul mercato. Questo è l’obiettivo di un packaging d’alta gamma: dare una confezione unica a un prodotto altrettanto unico e migliorare la specifica identità di brand del produttore.

Una brand identity precisa

Uno degli elementi più importanti per il marketing di qualsiasi prodotto è la creazione di un’identità di brand forte, riconoscibile, che comunichi in modo immediato valori e vision. Così con il packaging dei prodotti si può raccontare una lunga storia che coinvolge il marchio in generale e quello specifico prodotto in particolare, accogliendo il consumatore e i suoi cinque sensi in un’esperienza fortemente emotiva. Questo vale soprattutto per profumi, liquori, distillati e prodotti alimentari gourmet.