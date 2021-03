Hotel di lusso e stravaganti. In Messico la risposta. Infatti, proprio all’interno di questo splendido Paese, si può trovare l’hotel in cui si dorme dentro le botti di tequila. II Matices Hotel de Barricas, situato accanto a una fabbrica di tequila, offre la possibilità ai propri clienti di dormire dentro a delle e proprie botti di legno giganti utilizzate in passato per invecchiare il distillato tipico messicano. Sovviene l’espressione “immergersi nelle tradizioni del posto”.

Hotel di lusso e stravaganti: in Messico l’hotel in cui si dorme all’interno delle botti di tequila

Botti di tequila all’interno di un hotel di lusso e al contempo stravagante. Nei campi di agave blu di Casa Cofradia di Tequila, a Jalisco, in Messico, sorge un albergo che ha trasformato le enormi botti di rovere (dove veniva invecchiata la tequila) in camere da letto. Una stanza arredata di tutto punto. Dove le pareti trasudano il profumo del celebre distillato. Questo insolito hotel, infatti, si trova proprio nelle immediate vicinanze della città messicana di Tequila. Non solo: propone anche degustazioni di tequila e visite guidate della struttura e del suo museo in loco.

Oltre ai soggiorni nelle botti, ci sono anche sistemazioni più tradizionali e tutte le camere sono dotate di ambienti spaziosi, aria condizionata, divano, macchinetta del caffè, minibar. Bagno privato con asciugacapelli e terrazza privata con vista incantevole. La popolarità della bevanda e la sua storia hanno reso la città di Tequila e l’area circostante, fra le pendici del vulcano e la profonda valle del Rio Grande, Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. Tequila è stata anche nominata «Pueblo Mágico», città magica, dal governo federale messicano.

Il Matices Hotel de Barricas si distingue per ambienti spaziosi e raffinati. Propone altresì ai suoi ospiti specialità tradizionali regionali e svariati drink e cocktail a base di tequila. Si trova a circa 10 minuti di cammino dal centro di Tequila: è qui che è stato prodotto per la prima volta il «liquore bianco», a partire da una ricetta tradizionale azteca a base di agave blu. Il cuore della pianta contiene zuccheri e veniva usato dai nativi per produrre una inebriante bevanda fermentata poi trasformata dagli spagnoli nella tequila che conosciamo noi oggi. Il Matices Hotel de Barricas, infatti, dista in auto 45 minuti dal centro di Guadalajara e circa un’ora dall’aeroporto. Il prezzo? Non da capogiro come ci si aspetti: da 3000 pesos a notte. Circa 140 euro in due per una esperienza unica nel suo genere (e da tutto esaurito).