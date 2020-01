Hotel di lusso: come si ottengono le 5 Stelle?

Chi ama le vacanze caratterizzate dal comfort più elevato e da servizi di lusso, non potrà che optare per hotel a 5 Stelle, in grado di poter offrire, appunto, tutte le comodità da desiderare durante un viaggio rilassante. Ma in che modo queste strutture riescono a ricevere questo riconoscimento? Quali sono le caratteristiche davvero imprescindibili che deve possedere un hotel a 5 Stelle?

Albergo a 5 Stelle: i requisiti

Non tutti sanno che le caratteristiche necessarie per ottenere le 5 Stelle sono stabilite direttamente per legge: è un Decreto del 2008, infatti, a definire gli standard e i parametri che una struttura dovrà rispettare per ottenere (e, successivamente, mantenere) questo riconoscimento. È facile comprendere che un albergo lussuoso deve assicurare un gran numero di servizi ai propri ospiti, sia dal punto di vista della semplice accoglienza che, eventualmente, dal lato della ristrutturazione.

Inoltre, la legge stabilisce in modo puntuale anche le caratteristiche delle camere e degli spazi comuni della struttura, nonché il livello di disponibilità che il personale (dal concierge ai camerieri) deve assecondare per soddisfare anche le richieste più particolari dei clienti.

I servizi garantiti da un hotel di lusso

In primo luogo, un vero albergo a 5 Stelle deve possedere un servizio di ricevimento attivo h24, con personale in grado di parlare almeno tre lingue; oltre a ciò, la struttura, deve offrire un portiere notturno, un addetto per il trasporto bagagli disponibile lungo tutto l’orario di ricevimento e un apposito servizio di custodia per i valori trasportati dagli ospiti, compreso l’impiego di cassette di sicurezza all’interno delle camere.

Anche dal lato del personale, è necessario offrire un certo standard di qualità, non soltanto in termini di esperienza, ma anche di immagine. Si richiede, infatti, che tutti gli impiegati dell’albergo indossino specifiche divise per hotel di lusso.

Sempre sotto il profilo del personale, l’hotel a 5 Stelle deve offrire un servizio di pulizia delle camere quotidiano e un riassetto durante il pomeriggio. Ciò comprende il cambio della biancheria per la camera e per il bagno offerto in modo automatico tutti i giorni, lasciando naturalmente ai singoli ospiti la possibilità di richiedere che non venga effettuato quotidianamente, ad esempio per motivazioni ambientali ed etiche.

Ci sono poi tutti i servizi di carattere accessorio che una struttura di lusso deve poter garantire, inclusi o meno nella tariffa della camera. Tra questi possiamo menzionare il lavaggio e stiratura della biancheria in giornata, il parcheggio h24 per i veicoli degli ospiti, servizio fax e fotocopiatrice, l’accesso a postazioni informatiche e, naturalmente, il wi-fi riservato in ogni camera o spazio comune.

Infine, occorre offrire un servizio bar in ciascuna camera (sia di giorno che di notte), mentre per quanto concerne il bar dell’albergo è necessario che risulti attivo almeno per 16 ore al giorno. Sul fronte della ristorazione, si richiede che la colazione e gli altri pasti vengano serviti in sale apposite, ma anche che il cliente possa richiedere il servizio in camera durante gli orari solitamente previsti o, eventualmente, anche fuori dal normale orario dei pasti.

I requisiti delle camere e degli spazi comuni di un hotel di lusso

Perché un hotel possa ottenere 5 Stelle è necessario che offra almeno sette camere, di cui tre almeno con caratteristiche da suite. Anche le dimensioni minime risultano regolamentate dalla legge: le singole non possono essere più piccole di 9 mq, mentre le doppie – al netto del bagno privato – non potranno risultare inferiori per dimensione ai 16 mq. Qualora risultino letti aggiuntivi è necessario garantire altri 6 mq, mentre per i bagni – salve disposizioni regionali specifiche – deve avere una superficie non inferiore ai 5 mq.

Quanto all’arredo delle camere, risultano obbligatori (al di fuori degli elementi di base): poltrone, tv satellitari, telefono per chiamate esterne, cassetta di sicurezza e sgabelli, mentre nel bagno è necessario fornire oggettistica e materiali per igiene personale, cestini e asciugacapelli. Inoltre, tutte le camere devono risultare insonorizzate, così da offrire le massime condizioni di riposo agli ospiti.

Ultima considerazione concerne gli spazi comuni dell’albergo a 5 stelle. Si richiede la presenza di una sala ristorante, di un ambiente destinato alla colazione e di un’area bar, ma anche di una sala dedicata alle riunioni e una specificamente destinata al soggiorno o alla lettura. Ciascuno di questi spazi, oltre ai servizi igienici, deve offrire un comodo accesso ad un deposito bagagli e al guardaroba. Infine, occorre garantire riscaldamento e area condizionata in tutto l’albergo, nonché un ascensore e un montacarichi per il personale se la struttura è posta su due livelli.