Dal like al business: i social come trampolino di lancio imprenditoriale

I social network hanno trasformato il divertimento in opportunità imprenditoriali, dai content creator agli influencer, ecco chi sono le figure che ridisegnano il mondo degli affari in digitale

In un mondo dove le connessioni virtuali superano di gran lunga quelle fisiche, assistiamo a una rivoluzione nell’ambito imprenditoriale guidata da un esercito di individui che hanno trasformato i social network in trampolini di lancio per le loro ambizioni. Mentre la tecnologia continua a sfidare e ridefinire il concetto di lavoro e intrattenimento, è affascinante esplorare come i content creator, gli influencer e persino professionisti consolidati, abbiano trovato terreno fertile nelle piattaforme digitali per coltivare e far crescere business più o meno grandi.

Nell’era digitale in cui viviamo, i social network hanno rivoluzionato il modo in cui interagiamo, condividiamo e ci connettiamo con il mondo. Da semplici piattaforme di socializzazione sono diventati vere e proprie macchine imprenditoriali. Osserviamo più da vicino il fenomeno dei social network come nuove piazze del lavoro digitale, per comprendere come stanno rivoluzionando il panorama degli affari.

Content creator: visionari dell’intrattenimento online

I content creator sono individui creativi che producono contenuti unici e coinvolgenti su piattaforme come YouTube, Instagram e TikTok. Sfruttando le loro abilità e passioni, trasformando i loro profili social in veri e propri canali di intrattenimento. Lo fanno postando video, dirette, immagini e tanto altro. Molti sono riusciti a monetizzare il loro talento attraverso sponsorizzazioni, pubblicità e vendita di merchandising. Altri, hanno scelto di divulgare le loro conoscenze specializzate e si possono rivolgere a community più o meno generaliste, oppure molto specifiche. Le opportunità creative sono infinite, talvolta nascono da un’intuizione, altre da una conoscenza o da un’abilità specifica, ma per tutte vige una costante: distinguersi dalla massa. Proprio questa è la maggior difficoltà che affronta chi opera sui Social ogni giorno: dagli imprenditori social che hanno avuto successo fino a quelli che hanno appena iniziato, devono sempre mantenere alto l’interesse dei propri follower, trovando nuovi spunti per creare, editare, condividere.

Influencer: la forza della persuasione

Nel vasto universo dei creator, gli influencer sono diventati una forza da non sottovalutare nel marketing digitale. Con un seguito fedele di follower, hanno la capacità di influenzare le decisioni di acquisto e le opinioni del pubblico. Spesso collaborano con aziende per promuovere prodotti e servizi, utilizzando un hashtag identificativo “ADV”, che sta per advertising, ma il primo “prodotto” che devono saper vendere è sempre la loro “autenticità”.

Gli influencer si dedicano a una vasta gamma di attività e interessi, e ciò che mostrano ai loro seguaci può variare notevolmente. Molti influencer condividono il loro stile di vita quotidiano, mostrando momenti dalla loro vita personale, come viaggi, abitudini alimentari, esercizio fisico e hobby, oppure recensioni su prodotti, servizi, libri, film, videogiochi e altro ancora. Il settore beauty e quello della moda sono molto rappresentati da questa categoria, come anche il mondo culinario, con consigli di cucina, recensioni di ristoranti e idee per piatti deliziosi. Alcuni influencer si concentrano sull’intrattenimento, creando sketch comici, video musicali o parodie.

Divulger: sapere specialistico in pillole

I divulgatori di contenuti, noti anche come divulger, sono esperti nei loro settori e si dedicano a condividere informazioni approfondite e specializzate. Le figure sono moltissime, dal divulgatore scientifico a quello tecnologico, dal divulgatore artistico a quello medico, pedagogico, storico, ambientale e così via. Scrivono articoli, guide e recensioni dettagliate su una vasta gamma di argomenti, aiutando il pubblico a prendere decisioni consapevoli. Alcuni offrono servizi di consulenza basati sulla loro competenza e creano corsi online, webinar e podcast, generalmente a pagamento, per diffondere approfondimenti e rispondere alle domande del pubblico. Inoltre, producono e-book, libri, documentari e risorse visive per semplificare argomenti complessi. La loro abilità distintiva sta nell’essere esperti nella comunicazione di informazioni specializzate in modo chiaro e accessibile, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire la propria conoscenza.

Professionisti e imprenditori: per un business boom

Non sono solo i creator, gli influencer e i divulger a trarre vantaggio dai social network. Professionisti e imprenditori provenienti dai settori più disparati, stanno usando queste piattaforme per ampliare il loro business. I proprietari di ristoranti e chef professionisti, ad esempio, utilizzano piattaforme come Instagram e Facebook per condividere immagini invitanti dei loro piatti, promuovere offerte speciali e interagire con i clienti. I personal trainer, dietologi e consulenti del benessere sfruttano i social network per condividere video di esercizi, consigli alimentari e storie di successo dei loro clienti. Questa esposizione online aiuta a promuovere i loro servizi di consulenza, attirando nuovi clienti interessati a migliorare la loro salute o la loro forma fisica. Gli artisti visivi, artigiani e creatori di opere d’arte utilizzano le piattaforme social per mostrare il loro lavoro, condividere il processo creativo e vendere le proprie opere direttamente ai clienti. I social network permettono loro di raggiungere un pubblico globale, connettersi con collezionisti d’arte e partecipare a mostre virtuali.

Nuove porte per l’imprenditorialità

C’è spazio a sufficienza per le grandi aziende che investono molte risorse in campagne di marketing sui social, ma anche per realtà più piccole, che possono raggiungere pubblici più circoscritti, ma molto specifici e con budget relativamente bassi. Le piattaforme social hanno aperto nuove porte per l’imprenditorialità, la promozione, la vendita di prodotti e servizi, permettendo a individui creativi, influencer, professionisti e aziende di raggiungere sempre nuovi livelli di successo. Mentre il digitale continua a evolversi, è evidente che il rapporto tra i social network e il mondo del lavoro è destinato a crescere ancora di più. Gli imprenditori di oggi e di domani dovranno imparare a sfruttare appieno il potenziale di queste piattaforme per prosperare nel mondo degli affari.