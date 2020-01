Cucine di design in offerta con sconti a partire dal 40%

Il settore dell’arredamento d’interno è sempre in continua evoluzione. I brand più rinomati del ramo sono sempre in prima linea nel presentare collezioni di gran qualità e costantemente al passo con le tendenze del momento. I designer possono essere considerati come dei veri e propri artisti nei processi per la creazione di mobili di design dal fascino unico e che riescono ad arredare ogni spazio con stile e personalità. Uno degli ambienti più importanti di ogni abitazione è senza dubbio la cucina, vero cuore pulsante della casa e luogo adibito alla convivialità. Nel corso del tempo la cucina è andata incontro a dei veri e propri cambiamenti diventando, da semplice stanza dove si preparavano solo i pasti, a luogo dove ci si ritrova con la famiglia, con gli amici e dove si trascorre molto del proprio tempo. Per queste motivazioni le cucine di design, create dai più talentuosi progettatori d’interni, sono ad oggi fra i modelli più richiesti perché riuniscono in un solo concetto bellezza, funzionalità e praticità oltre a garantire una perfetta e lunga durata nel corso del tempo.

Cucine di design: l’evoluzione del focolaio domestico

La cucina è un ambiente che va organizzato nel migliore dei modi. Tutti gli arredi, gli elettrodomestici e gli accessori devono essere disposti e organizzati in modo intelligente per rendere le azioni della vita quotidiana pratiche ed agevoli. Nel layout di ogni cucina tutto deve essere attentamente pensato e studiato nel particolare, per un’ottima organizzazione e ottimizzazione dello spazio. Le cucine di design create da brand rinomati garantiscono una lunga durata nel corso del tempo grazie a tecniche di fabbricazione di ultima generazione con materie prime dalle qualità imbattibili. Progettare uno spazio-cucina moderno e funzionale è sicuramente il primo concetto che tiene in considerazione un designer all’inizio del suo lavoro. Molte cucine contemporanee e di design hanno il grande vantaggio di essere realizzate con svariati elementi componibili e posizionabili all’interno della stanza a seconda delle esigenze. La modularità permette quindi di sfruttare in modo intelligente lo spazio da allestire. Sempre più persone decidono di acquistare cucine di design per avere il grande vantaggio di utilizzare nel tempo uno spazio creato ad hoc e seguendo le necessità di chi lo deve vivere. Grazie a questa grande richiesta su complementi d’arredo di alta gamma i prezzi di mercato di queste tipologie di cucine moderne hanno raggiunto cifre ragionevoli, è anche possibile trovare in vendita modelli che hanno fatto la storia del design Made in Italy e non solo, con forti sconti che partono dal 40% sul prezzo di listino iniziale, per esigenze di rinnovo esposizione da parte dei rivenditori.

Caratteristiche essenziali di una cucina di design

Le cucine di design sono progettate per inseguire ed incarnare il culto del bello, ma non solo, questi modelli riescono ad unire in un solo concetto una forte estetica d’effetto con la massima efficienza di ogni loro singolo componente. Le caratteristiche essenziali che una cucina di design deve possedere sono:

Un layout intelligente

Le aree nevralgiche di ogni cucina sono tre e sono quelle in cui convogliano le attività principali che si svolgono in questo ambiente. Si tratta della fascia che comprende la zona in cui avviene la cottura ai fornelli e al forno, dove si fa pulizia al lavello e dove si conservano gli alimenti (il frigorifero). In questo caso si può parlare di tre distinte postazioni di lavoro che nelle cucine meglio organizzate devono essere equidistanti e ancor più importante dovrebbero formare un triangolo immaginario in modo da agevolare il passaggio da una all’altra zona.

Ottimizzazione degli spazi

Nelle cucine di design contemporanee ogni centimetro è sfruttato alla perfezione. Le soluzioni salvaspazio, prevedono elementi a tutta altezza, al fine di predisporre la cucina utilizzando tanto spazio prezioso. Anche l’organizzazione degli interni dei mobili deve essere attentamente considerata. In cima, vanno collocate le pentole più imponenti, i piatti per le grandi occasioni e i piccoli elettrodomestici che non si usano molto. In commercio esistono modelli progettati appositamente per arredare anche metrature non molto ampie senza rinunciare allo stile, come le cucine angolari di design che riescono a sfruttare perfettamente gli angoli perimetrali dei muri con cestelli estraibili angolari, dispense angolari con ripiani girevoli o veri e propri ripostigli ricavati nel mobile angolare.

Illuminazione ottimale

L’illuminazione nelle cucine di design non è mai trascurata ma è sempre un’attiva protagonista dell’arredo perché contribuisce alla creazione di una cucina ottimizzata e performante. Al fine di avere una luce globale perfettamente in linea con lo stile in questi modelli non è mai presente solo un’illuminazione generale.

LED sotto pensile e faretti direzionali sono soluzioni efficaci per illuminare i piani di lavoro. Scaffali a LED installati in nicchie retroilluminate completano a volte queste illuminazioni create a regola d’arte per evidenziare sia le aree dove si preparano e cucinano gli alimenti e l’interno dei mobili. Si distinguono anche le cucine che propongono luci a led sotto le basi, per sorprendere con effetti di cromoterapia anche in cucina.

La scelta del colore

La cucina è oggi al centro dello spazio abitativo di ogni casa. Il colore dei mobili, ma anche quello del piano di lavoro, della credenza, delle pareti e persino del pavimento influiscono sull’atmosfera della stanza. A seconda dei gusti e dei desideri il colore in cucina può essere elegante e discreto oppure più acceso e deciso a seconda della personalità di chi la deve abitare. Nelle collezioni dei brand più importanti nella produzione di cucine di design si sono potute ammirare tonalità neutre e che richiamano in tutto i colori della natura, della terra e del cielo come tutte le sfumature del blu nelle sue nuance oltremare passando al denim fino ad arrivare al blu navy.