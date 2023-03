Cosa è incluso di solito nel noleggio lungo termine? Facciamo chiarezza sui servizi disponibili

Il mercato del noleggio delle auto a lungo termine sta avendo una fortissima crescita negli ultimi anni grazie agli enormi vantaggi che offre non solo alle aziende, ma anche ai consumatori privati.

Per questo motivo nelle prossime righe del nostro articolo cercheremo di vedere insieme quali sono i costi del noleggio a carico del cliente, quali i servizi inclusi che lo rendono così vantaggioso, e cosa accade nel caso l’auto a noleggio subisca danni o sinistri.

Servizi inclusi nel noleggio a lungo termine

Il noleggio lungo termine di un veicolo prevede il pagamento di un canone mensile all’azienda che offre il servizio, all’interno del quale sono presenti una moltitudine di vantaggi.

Oltre all’utilizzo del mezzo, vengono infatti inclusi normalmente:

L’immatricolazion e, nel caso il veicolo sia noleggiato come nuovo

e, nel caso il veicolo sia noleggiato come nuovo L’assicurazione RCA

La tutela legale in caso di sinistri

in caso di sinistri L’assicurazione personale per il conducente in caso di infortuni

in caso di infortuni Limitazione o esenzione di responsabilità per furto, incendio e danni al veicolo

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo

del mezzo In alcuni casi il servizio di soccorso stradale

La gestione delle multe e delle contravvenzioni

Il diritto di prelazione per l’acquisto dell’auto al termine del periodo di noleggio

Cosa succede nel caso di un sinistro o di un danno al veicolo?

Come appena detto, il noleggio a lungo termine prevede sempre una copertura assicurativa in caso di danni al veicolo o sinistri che è inclusa nel canone mensile.

In caso di sinistro con controparte e senza controparte, il cliente deve provvedere a segnalarlo alla compagnia di noleggio tramite la sua area personale o tramite i form digitali predisposti ad hoc.

Qualora il contratto lo preveda, sia in caso di sinistro passivo sia in caso di sinistro senza controparte, potrà essere applicata una penale al cliente.

In caso di necessità il cliente può sempre far riferimento alle FAQ della propria compagnia di noleggio o chiamare il customer service dedicato.

Il noleggio a lungo termine quindi conviene?

Il costo di un noleggio, per una persona non addetta ai lavori, potrebbe rivelarsi a prima vista superiore a quello dell’acquisto, ma considerando tutte le spese aggiuntive appena citate notiamo subito che i vari canoni disponibili in commercio sono molto vantaggiosi, specialmente nel caso si noleggiasse il mezzo per la propria azienda.

È infatti possibile avere all’interno di una sola rata mensile tutti i servizi citati che possono essere portati in detrazione come spese direttamente dal bilancio aziendale, eliminando così eventuali ammortamenti o costi non deducibili relativi a veicoli non commerciali.

Inoltre, nel caso si abbiano a disposizione un gran numero di veicoli, la gestione di tutte le pratiche relative a bolli, assicurazioni e tasse di proprietà sgraverebbero di molto l’azienda dai compiti di gestione della flotta aziendale.

I vantaggi però non riguardano solamente le aziende, ma anche i privati.

Nel caso si noleggiasse un auto a lungo termine da privato è infatti possibile sfruttare la grande comodità di avere in un’unica rata mensile tutti i servizi accessori come soccorso stradale ed assicurazione. Inoltre è anche possibile mettersi al riparo nel caso di malfunzionamento del veicolo: a seconda del proprio contratto viene infatti messa a disposizione un’auto sostitutiva, che evita così di dover rimanere senza il veicolo per recarsi al lavoro.

In questo caso inoltre non si dovrebbero affrontare eventuali spese di manutenzione per malfunzionamenti del mezzo anche al di fuori della garanzia, cosa che invece rimane in capo ad un proprietario di un’automobile dopo i canonici 3 anni dall’acquisto.

Infine non bisogna dimenticare la svalutazione di un veicolo col passare del tempo, che ne rende difficile la rivendita. Nel caso del noleggio a lungo termine sarà possibile restituire l’automobile senza doversi preoccupare del valore che avrà in quel momento.