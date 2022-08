Comprare casa con un mutuo: gli errori da evitare assolutamente

Comprare casa con un mutuo può comportare dei rischi e per evitare questi ultimi, è bene conoscere gli errori da non commettere.

Comprare casa con un mutuo: quali sono gli errori più gravi da evitare

Per comprare casa con un mutuo bisogna tenere in considerazione una serie di aspetti di notevole importanza. Tra questi, di sicuro il fatto di valutare con estrema attenzione e senza alcuna fretta i costi. È il caso di sottolineare inoltre che quando si nominano questi ultimi, non si fa riferimento solamente alle cifre delle rate o ai tassi di interessi scelti, bensì anche alle spese considerate come “accessorie”.

Uno dei più grandi errori che si possono commettere nel momento in cui si acquista una casa con un mutuo, è proprio quello di non pensare minimamente alla presenza delle somme aggiuntive a cui far fronte. Tra queste vi sono quelle concernenti l’imposta sostitutiva relativa al finanziamento, ma anche quelle catastali e di registro, nonché quelle che si dovranno affrontare per eventuali lavori di ristrutturazione sull’immobile.

In più, un altro sbaglio che si deve cercare di evitare in tutti i modi è quello di non considerare le eventuali difficoltà nella restituzione delle somme richieste in prestito. Per questo, sarebbe meglio informarsi al meglio e soprattutto in modo preventivo.

Le altre spese correlate

Oltre alle spese relative strettamente al mutuo, è necessario considerare tra i costi anche i pagamenti per le figure professionali coinvolte, come il notaio o gli agenti immobiliari. A questo proposito può essere utilissimo consultare la guida di facile.it per comprare casa , per stilare un elenco completo di tutti i costi e gli accorgimenti da seguire nell’acquisto di un immobile.

Gli altri errori da non commettere

Altra azione erronea a cui prestare attenzione è quella di non considerare gli eventuali sconti fiscali o bonus da poter richiedere, con il rischio di perdere opportunità vantaggiose, oppure non tenere in considerazione più offerte prima di effettuare la richiesta. Quando si vuole acquistare casa ricorrendo a un mutuo, infatti, è il caso di svolgere opportuni confronti fra le proposte di diversi istituti di credito. Questo implica il fatto di paragonare tutte le possibili soluzioni che possono risultare di proprio interesse, al fine di scegliere solo ed esclusivamente la migliore per la propria situazione.

Infine, altro errore in cui molti incappano è non lasciare a propria disposizione una certa liquidità per coprire eventuali spese impreviste.

Come si è visto, è bene prestare attenzione a non commettere gli sbagli elencati, nel momento in cui si richiede un mutuo per la casa, al fine di evitare rischi di qualsiasi tipo.