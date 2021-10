Come trovare la poltrona migliore per la camera da letto

Riuscire a creare in camera da letto un angolo relax confortevole è più semplice se si trova la poltrona giusta. In questo modo, si ha la possibilità di arredare la zona notte dando vita a un contesto intimo. Anche in una stanza piccola ci può essere spazio per questo elemento di arredo, che si presta a una grande varietà di funzioni: lo si può utilizzare per riposare, per esempio, ma anche per studiare o per leggere restando isolati e rimanendo in silenzio, magari mentre gli altri locali della casa sono occupati dai familiari o dai bambini.

Lo stile giusto per la poltrona da camera

Sono tanti gli stili che possono caratterizzare una poltrona da camera: si spazia dai modelli minimal a quelli in versione scandinava, passando per le soluzioni più moderne. E, ancora, ecco le poltrone anni ’80, quelle in rattan e quelle che puntano sulla semplicità di uno stile classico. Come è facile immaginare, a seconda dello stile varia anche la capacità della poltrona di apparire confortevole e accogliente. Quindi, in previsione di un acquisto si deve cercare di capire come e quanto la poltrona che si ha in mente di comprare sarebbe in armonia con il resto dell’arredamento.

Le proposte di Smart Arredo

Smart Arredo è l’e-commerce a cui ci si può rivolgere quando si è in cerca di poltrone da camera eleganti e in grado di ottimizzare gli spazi. Non si tratta, per altro, di uno store virtuale come tanti altri, visto che questo shop online è specializzato nell’offerta di mobili ed elementi di arredo trasformabili e convertibili, con un occhio particolare per gli appartamenti di piccole dimensioni. La consegna è gratuita per tutti gli articoli: non ci sono spese di spedizione, nemmeno nel caso in cui si decida di recedere dal proprio acquisto e si voglia effettuare un reso.

La poltroncina Cora

Nel novero delle poltroncine da camera da non perdere nel catalogo di Smart Arredo, una delle più interessanti è Cora: si tratta di un modello di plastica disponibile sia nel colore bianco che in versione multicolor, caratterizzata da uno stile al tempo stesso futuristico e moderno.

Non è esagerato definire questo complemento di arredo come imprescindibile, in modo particolare per tutti coloro che apprezzano un tipo di design innovativo. La poltrona è realizzata in materiale plastico termofuso, e una parte di questo proviene dal processo di riciclo. Il suo stile è davvero speciale, ideale per trasformare qualunque camera da letto in un ambiente esclusivo e, soprattutto, originale. Prodotto interamente da un’azienda italiana, mette in mostra la creatività, la cura dei dettagli e la qualità dei materiali che è lecito attendersi da un articolo di questo tipo.

CozyBoy, la poltrona da camera con struttura in legno

Decisamente diversa, ma non per questo meno attraente, è CozyBoy: si tratta di una poltrona da camera che prevede una struttura in legno massello molto solida, tanto originale quanto elegante, che si fa apprezzare per gli ingombri ridotti. Ci sono diversi colori tra cui scegliere: il blu, il giallo, il sabbia e il grigio. Le imbottiture in espanso ad alta densità sono una peculiarità davvero apprezzabile, al pari del rivestimento realizzato in tessuto poliestere al 100%.

Dove collocare questa poltrona? In casa la sua destinazione ideale è ovviamente la stanza da letto, ma nulla vieta di ricorrere a un elemento di arredo simile anche in un piccolo ufficio, o magari nella sala di attesa dello studio di un professionista, per un allestimento completo. Quando si desidera una poltrona confortevole ma al tempo stesso capace di resistere nel tempo, CozyBoy è la soluzione perfetta: si adatta allo stile di un ufficio moderno ed è spaziosa al punto giusto per offrire tutto il comfort di cui si ha bisogno. Insomma, in soggiorno o in ufficio, fa sempre una splendida figura.

Le rose in feltro di Muchas Rosas

Continuando a esplorare il catalogo di Smart Arredo, l’attenzione non può che essere colpita da Muchas Rosas, una poltrona da salotto con rose in feltro e uno stile davvero moderno. Infatti, la seduta da interni è decisamente originale, grazie alla sua fodera lavorata a mano che è formata da poco meno di un migliaio di rose in feltro. La struttura è in legno con gommapiuma, mentre i colori tra cui è possibile scegliere sono 5: il blu, il nero, il rosso, il lilla e il bianco. Inoltre, è disponibile la versione che presenta il rivestimento unicamente sulla seduta ma non sul retro, ma chi preferisce una soluzione alternativa può optare per quella con il rivestimento intero. Muchas Rosas è la dimostrazione di come con del materiale riciclato sia possibile dare vita a un oggetto di design artigianale, destinato alla camera da letto o al salotto, anche in questo caso prodotto da una realtà italiana.