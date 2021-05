Esagerati, punk e pop: i migliori look da red carpet dei Brit Awards 2021

I Brit Awards 2021, sono il maggiore evento dedicato alla musica in Gran Bretagna. Quest’anno, la cerimonia vanta un’ulteriore significato perché è stato uno dei primi eventi di persona tenuti nel Regno Unito dalla pandemia. E che spettacolare ritorno al glamour sul tappeto rosso. Le celebrità hanno trascurato il minimalismo a favore di una totale oltraggiosità, lanciandosi nel gradito abbraccio della moda opulenta ed evasiva.

Brit Awards 2021: Dua Lipa super British

L’autorità del pop moderno Dua Lipa, che negli ultimi tempi ha favorito Versace sul tappeto rosso, ha deciso di onorare le sue radici britanniche indossando Vivienne Westwood. L’abito indossato ai Brit Awards 2021 su misura, ricordando ancora una volta il suo approccio costantemente camaleontico al vestire. Il suo mini corsetto, con drappeggio asimmetrico sulle spalle, è stato realizzato in lucente seta dorata, ricoperta da una rete viola. L’abbinamento di tacchi con plateau Ghillie viola, calze autoreggenti e un caratteristico girocollo di perle a tre fili di Westwood ha completato il look, insieme a un alveare altissimo che ricorda Amy Winehouse.

L’ode alla Britishness di Lipa si è estesa al palcoscenico, dove si è esibita in un cappotto a quadri, indossato sopra un blazer dipinto a mano con la Union Jack. Sotto, la star ha abbinato il kilt a una camicia bianca e un corsetto e cravatta Westwood. La star era indiscutibilmente una delle, se non la, la migliore vestita della notte, un esempio del fatto che un po ‘di spirito anarchico può fare molto.

Harry Stiles ai Brit Awards

Un’altra celebrità abituata a superare le liste dei meglio vestiti è Harry Styles, che ha fatto una svolta alla cerimonia di premiazione in Gucci dalla testa ai piedi. Il look, un abito a due pezzi con fantasia, vantava la sensibilità della metà degli anni ’70 della metà del secolo: la geometria color seppia della carta da parati retrò, sopra una camicia color pesca. Le unghie, lucidate in un argento perlato, gli anelli impilati e una borsa marrone erano gli accessori scelti da Styles, anche se ha rinunciato allo stivale o alla oxford per l’opzione più casual delle sneaker.

Brit Awards 2021: altri look

La Little Mix, composta da Jade Thirlwall, Perrie Edwards e Leigh-Anne Pinnock, è diventata la prima girl band in assoluto a vincere il Best British Group Brit Award e ha camminato sul tappeto rosso indossando non uno, ma ben due pancioni. Infatti Jade e Perrie sono il dolce attesa.

La cantante di Drive License, Olivia Rodrigo, sceglie un abito verde lime, senza spalline, in tulle di Dior e gioielli di Shaun Leane per la cerimonia di premiazione.