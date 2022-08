Arredamento: come scegliere la giusta illuminazione per la cucina

A differenza di altre stanze, nelle quali l’illuminazione si ottiene spesso con una combinazione di lampade a stelo, lampade da tavolo, lampade da muro e così via, in cucina sono le lampade da soffitto a farla da padrone. Ciò è dovuto agli spazi solitamente più ridotti, così come ai potenziali rischi di essere intralciati nei movimenti mentre si maneggia un coltello o si sposta una padella bollente. La cucina ha inoltre la particolarità di richiedere, oltre all’illuminazione generale della stanza, anche attenzioni aggiuntive alle superfici dedicate alla preparazione e cottura dei cibi. È difficile trovare un’unica soluzione soddisfacente in entrambi gli aspetti, quindi serve di frequente una combinazione di lampade diverse per un risultato ottimale. Vediamo allora le opzioni tra cui scegliere le luci perfette per la cucina, coniugando stile e praticità.

Plafoniera: una scelta semplice e funzionale

Per uno stile semplice che non passa mai di moda, unito alla praticità di una buona illuminazione omogenea dell’intera stanza, la plafoniera è un’opzione con cui si è certi di non sbagliare. Il vantaggio principale che offre è la possibilità di illuminare all’istante la cucina appena si entra, basta premere l’interruttore. Non si pensi, poi, che plafoniera significhi un prodotto dall’aspetto anonimo e noioso: i modelli moderni offrono interessanti alternative di design, giocando su eleganti linee rette o su cerchi e curve, per abbinarsi alla perfezione all’arredamento di ogni cucina. Hanno però lo svantaggio di non illuminare adeguatamente le aree cottura, per le quali si dovrà trovare una diversa soluzione.

Lampada a sospensione, classica ed elegante

Un’altra opzione che si vede comunemente nelle cucine italiane è la classica lampada a sospensione, solitamente posizionata al di sopra del tavolo su cui si mangia. Una lampada per la cucina a sospensione si può regolare in altezza per raggiungere il livello di illuminazione perfetto. Con il suo aspetto elegante e al tempo stesso familiare, è un tipo di lampada che crea subito un’atmosfera accogliente. Inoltre, è possibile utilizzarla in combinazioni di due o tre pezzi per fare luce sull’intero tavolo. Non bisogna però esagerare: con oltre tre pezzi si rischia un effetto disordinato di ingombro eccessivo.

Faretti regolabili: pratici e multiuso

I faretti regolabili offrono una buona illuminazione per tutta la cucina, e in questi anni sono diventati una scelta popolare per una casa dall’aspetto moderno. Il vantaggio principale di questo tipo di lampada è la possibilità di ruotare i singoli faretti per fare luce dove più serve. Durante la preparazione dei pasti possono essere puntati verso le superfici per la cottura, e durante la cena regolate in modo da illuminare tutta la cucina. È poi possibile rimuovere o aggiungere un singolo faretto, in base alle necessità del caso. Il punto debole dei faretti sta nelle possibili ombre che creano in quanto posizionate alle spalle di chi cucina. A differenza di plafoniere e lampadari, infine, sono una scelta di design che corre maggiormente il rischio di passare di moda.

Luci sottopensili per cucinare in tutta comodità

Forse non proprio esaltanti dal punto di vista del design, le luci sottopensili sono tuttavia un’aggiunta indispensabile per avere un’adeguata illuminazione sulle superfici per preparare il cibo. Queste lampade forniscono una luce uniforme, non troppo intensa, e senza fastidiose ombre che rendono più difficile tagliare le verdure o preparare un buon impasto per una torta. Sia per chi ama dilettarsi in cucina con esperimenti sempre nuovi che per coloro a cui basta soltanto preparare una cena salutare a fine giornata, le luci sottopensili non vanno trascurate quando si progetta l’illuminazione della cucina. La scelta migliore sono le lampade al LED, che garantiscono ottime prestazioni con un risparmio energetico non indifferente.

La cucina è una stanza importante per noi italiani, appassionati al buon cibo e amanti della convivialità. Scegliere le luci più adatte, combinando magari una plafoniera dal design moderno oppure un classico lampadario a un set di pratiche luci sottopensili, permette di godersi al meglio pasti ritempranti e cene in buona compagnia.