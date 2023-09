Aeroporto di Pisa San Giusto: dove parcheggiare la macchina

Per chi parte dall’aeroporto di Pisa San Giusto, la ricerca di un posto auto in cui lasciare la propria macchina si può rivelare in alcuni casi una missione proibitiva. Per fortuna si può approfittare della comodità del servizio messo a disposizione dal network ParkinGO, il cui franchising propone una struttura che garantisce un servizio di eccellenza, per di più con prezzi vantaggiosi. Le tariffe di ParkinGO Pisa, infatti, sono più basse in alcuni casi addirittura del 70% rispetto alle tariffe dei listini dei posti auto ufficiali interni allo scalo aeroportuale.

Perché scegliere ParkinGO

La competenza e la cordialità dello staff è senza dubbio uno dei punti di forza del parcheggio di ParkinGO a Pisa, con addetti sempre pronti ad ascoltare tutte le richieste della clientela per soddisfarne ogni esigenza. Una particolare attenzione viene riservata alla sicurezza dei veicoli in custodia e delle persone, grazie all’impiego di impianti di video sorveglianza all’avanguardia e a un servizio di vigilanza che è attivo 24 ore su 24. Chi si affida a ParkinGO per parcheggiare la propria auto a Pisa può richiedere anche servizi integrativi della sosta, quali il lavaggio del veicolo, il car valet o la ricarica per i veicoli elettrici.

Come raggiungere il parcheggio

Come si arriva alla struttura di ParkinGO? Per chi proviene dall’Autostrada Firenze Mare A11 è necessario uscire al casello di Pisa Centro Aeroporto; una volta pagato il pedaggio, si continua lungo la superstrada FI PI LI fino alla seconda uscita, quella di Darsena Pisana. Alla rotonda, si prende la terza uscita e si va dritto, continuando lungo il viadotto. Al termine della strada si incrocia un’altra rotatoria: si prende la prima uscita e, dopo poche decine di metri, si vede il parcheggio alla propria destra. Nel caso in cui, invece, si provenga dall’uscita Pisa Aeroporto della superstrada FI PI LI, è necessario continuare dritto andando oltre lo svincolo dell’ingresso per l’aeroporto; giunti alla precedenza occorre girare a sinistra, per poi raggiungere la rotonda, dove bisogna prendere la prima uscita. Si oltrepassa il distributore di carburante e alla rotatoria si prende la prima uscita; al bivio si va a sinistra, e poi si continua dritto per circa mezzo chilometro. Infine, alla terza rotatoria si prende la seconda uscita, e dopo poche decine di metri si trova l’ingresso del parking.

I prezzi

È utile ricordare che prenotare online un parcheggio all’aeroporto di Pisa permette di risparmiare se il pagamento viene effettuato subito invece che all’arrivo al parking. A proposito di tariffe, è bene mettere in evidenza che esse sono differenti a seconda che si scelga un parcheggio coperto o un posto auto scoperto. Per un parcheggio scoperto con una sosta di 15 giorni, le tariffe partono da 3 euro e 49 cent al giorno; con una sosta di 7 giorni, da 3 euro e 98 cent al giorno; con una sosta di 5 giorni, da 4 euro e 38 cent al giorno; con una sosta di 3 giorni, da 5 euro e 30 cent al giorno. Nel caso di un posto auto coperto, invece, con una sosta di 15 giorni le tariffe partono da 5 euro e 70 al giorno; con una sosta di 7 giorni, da 6 euro e 41 cent al giorno; con una sosta di 5 giorni, da 6 euro e 98 cent al giorno; con una sosta di 3 giorni, da 8 euro e 30 cent al giorno. Va ricordato, comunque, che i prezzi indicati possono cambiare a seconda della disponibilità di posti e a seconda che ci si trovi in bassa o in alta stagione.

Dopo la prenotazione

Una volta effettuata la prenotazione del proprio posto auto, si riceve all’indirizzo di posta elettronica indicato una mail di conferma, in cui sono riportate fra l’altro le istruzioni da seguire per arrivare al parking. Nel prezzo di listino è compresa la copertura assicurativa per furto e incendio, oltre ovviamente al trasferimento in navetta verso l’aeroporto per l’andata e dall’aeroporto per il ritorno. Insomma, ParkinGO è proprio la soluzione su cui fare affidamento se si è alla ricerca di un parcheggio nei dintorni dello scalo aeroportuale di Pisa che assicuri il rapporto qualità-prezzo più vantaggioso fra tutte le opzioni disponibili sul mercato.