Abbigliamento casual da uomo: comodità e stile

Per dar vita a un abbigliamento casual da uomo perfetto è possibile seguire alcune semplici ma fondamentali regole. La prima è quella che prevede di puntare su capi basic e che non stonino fra di loro; è importante, al tempo stesso, privilegiare degli indumenti evergreen, destinati a non passare mai di moda, e che garantiscano il massimo del comfort, in modo che ci si possa sentire a proprio agio in qualunque circostanza. In ogni caso, pianificare un abbigliamento casual da uomo impeccabile è molto più facile di quel che si possa pensare, a condizione di adattarsi agli accorgimenti che consentono di mostrare un look funzionale ed elegante, adatto al contesto e all’uso per cui è stato concepito.

comodità e stile per un look alla moda

Nella scelta dell’ abbigliamento uomo online , dunque, è consigliabile propendere per capi che facciano sentire liberi e comodi, in armonia sia con l’ambiente esterno che con il proprio corpo. Si può affermare senza timore di essere smentiti che il basic è il protagonista incontrastato dell’abbigliamento casual da uomo. Quando si parla di outfit casual non si può fare a meno di comodità e stile, con vestiti che permettano di adeguarsi alle circostanze più diverse che si possono verificare anche durante una stessa giornata. Per soddisfare tali necessità c’è bisogno di capi di abbigliamento che siano comodi, funzionali e soprattutto versatili, in grado di resistere al passare del tempo grazie alla loro qualità.

Perché puntare sul Basic

Come si è accennato, i capi basic non possono proprio mancare nel guardaroba di un uomo che abbia intenzione di sfoggiare un look casual. Si tratta di capi che, grazie alle loro caratteristiche intrinseche, superano le mode del momento e sono intramontabili, in virtù del loro fascino senza tempo. Non solo: questi indumenti possono essere mescolati gli uni con gli altri in maniera funzionale e pratica. Di che cosa stiamo parlando? Per esempio di pantaloni come chino e jeans, ma anche di camicie caratterizzate da un taglio sartoriale che possono essere abbinate a cardigan avvolgenti.

Quali sono i colori da preferire

Nella definizione di un outfit, un altro degli aspetti a cui si deve prestare attenzione è quello che riguarda la scelta delle tonalità cromatiche. Ebbene, per essere basic ed essenziali non c’è niente di più adatto dei colori neutri, come per esempio il blu, il grigio, il nero e il bianco. Le tonalità neutre offrono molteplici vantaggi, a cominciare dal fatto che è facile abbinare le une con le altre. Grazie a questi colori si può costruire il guardaroba di tutti i giorni, ma anche quello per situazioni speciali ed eventi unici. I capi basic, grazie alla loro versatilità, possono essere declinati a seconda della circostanza di utilizzo. Da una parte essi permettono di essere eleganti sempre e comunque, ma dall’altra parte si prestano a essere personalizzati con intelligenti abbinamenti che li rendono più informali. Un suggerimento comune fra gli esperti è quello di optare soprattutto per tessuti elastici e morbidi, tali da offrire la massima libertà di movimento e il meglio in termini di comfort. Ciò vuol dire potersi sentire a proprio agio in qualunque occasione, come dimostra il denim.

Cirkolo Roma

Cirkolo Roma è il marchio perfetto per sartorialità, versatilità ed eleganza. Tutti i capi e tutte le collezioni che provengono da questo brand sono il risultato della ricerca di una vestibilità e di una texture che riescono a soddisfare tutti, anche gli appassionati di moda più esigenti. Abbiamo parlato in precedenza delle esigenze basic per uno stile impeccabile, e fra le collezioni di Cirkolo Roma c’è proprio una linea che va incontro a queste necessità: la linea Essential. Cirkolo Roma desidera rappresentare un importante punto di riferimento nel nostro Paese per la moda maschile, assecondando gli ultimi trend ma al tempo stesso puntando sul binomio perfetto composto da qualità e personalità. Ecco, dunque, un mix tra innovazione e tradizione che si traduce in una proposta originale, per capi di abbigliamento unici. In più. Cirkolo Roma propone anche un magazine, in cui si parla di temi di tendenza, con tanto di consigli dedicati al mondo della moda e ai trend da conoscere per essere eleganti nella vita di tutti i giorni.