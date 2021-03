5 motivi per scegliere un set regalo per bambini

Stai cercando un regalo nascita per un bebè in arrivo? Un set regalo è un’idea utile e originale per dare il benvenuto al nuovo arrivato e fare felici i genitori.

La nascita di un bambino è un momento indimenticabile da festeggiare con un ricordo speciale. Ma cosa regalare a un neonato che possa essere utile anche per mamma e papà? La risposta è semplice: un set regalo con accessori per l’infanzia e prodotti per l’igiene del bebè di altissima qualità.

Cos’è un kit regalo?

Il set regalo nascita è un cofanetto che comprende prodotti di cui un neonato ha bisogno nei suoi primi mesi di vita. Confezionati in simpatici cofanetti, deliziose scatole o pratici beauty-case da portare sempre con sé, il kit regalo è la soluzione perfetta per festeggiare un momento così speciale con un dono utile, bello da vedere e che pensi alle esigenze del bambino. Già pronti o da personalizzare con peluche, asciugamani, tutine o copertine ricamate, è fondamentale puntare alla qualità scegliendo articoli in fibre 100% naturali e prodotti per l’igiene delicati e adatti a pelli ipersensibili.

Come scegliere il set regalo perfetto

Quando si acquista un kit regalo per bambini, bisogna considerare due aspetti fondamentali: l’età del bambino e il periodo dell’anno in cui userà i prodotti contenuti nella confezione regalo.

I neonati, infatti, crescono in fretta e le loro esigenze cambiano velocemente. Per questo motivo non è la stessa cosa scegliere un set regalo per un bambino che sta per nascere o per uno che ha sei mesi. In genere per un bebè più grande sono da preferire giochi e prodotti che stimolino la fantasia e lo sviluppo sensoriale.

Se il kit è per un bambino appena nato, è necessario assicurarsi che i capi d’abbigliamento scelti siano di puro cotone o contengano fibre naturali che evitino fastidiose irritazioni alla pelle estremamente delicata di un neonato. Se il set contiene pigiami o tutine è importante che tengano conto della stagione, si possano indossare facilmente e che non contengano lacci e bottoni.

Cosa deve contenere un set regalo per bebè?

Ovviamente non c’è una risposta univoca perché molto dipende dal gusto personale, dal periodo dell’anno in cui si fa il regalo e da quanto si vuole spendere. In generale però un set regalo dovrebbe contenere:

Capi d’abbigliamento da scegliere tra body, pigiamini, calzini, cappellini o tutine. In questo caso è fondamentale scegliere tessuti naturali di alta qualità che siano anche pratici e caldi

Copertine, lenzuolini o asciugamani: sono capi imprescindibili nel corredo di un neonato che possono essere personalizzati con il suo nome per aggiungere un tocco chic

Biberon e ciucci

Prodotti per l’igiene e la cura del bebè. Creme corpo, salviettine confezionate in eleganti scatole, bagnoschiuma e shampoo sono prodotti perfetti per un set regalo che sia apprezzato dai genitori e regali dolci momenti di coccole al bambino

Giochi per la prima infanzia e simpatici peluche che saranno i primi compagni di gioco del bambino

Perché scegliere un kit regalo

Ecco alcune delle ragioni per cui dovresti regalare un kit regalo nascita:

È un regalo pratico. Quando nasce un bambino, si ha bisogno sempre di tante cose per cui i genitori saranno ben contenti di essere aiutati un po’

È un regalo bello e d’impatto poiché si presenta in confezioni originali e molto scenografiche

È personalizzabile. È possibile scegliere tra infinite combinazioni e aggiungere elementi unici come tutine o bavaglini ricamati con il nome del bebè per un tocco di vera classe

È utile. I prodotti per l’igiene vanno di là dei gusti personali dei genitori e si usano in ogni caso

• È riutilizzabile. La confezione può essere riutilizzata per riporre i giochi e nel caso di beauty-case o zainetti si trasforma in un comodo accessorio da portare anche in viaggio.