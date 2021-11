5 modi per utilizzare l’erba sintetica per abbellire il tuo giardino

Scegliere tra l’installazione di erba artificiale, nota anche come erba sintetica, ed erba naturale può essere una decisione difficile per alcuni proprietari di case. Anche se potresti essere attratto dall’erba naturale per la sua sensazione e il suo aspetto naturale, ci sono una serie di vantaggi nella scelta dell’erba sintetica che potrebbero farti pensare due volte. Se sei troppo occupato per mantenere il tuo prato, il tappeto erboso, tipico di un prato sintetico affidabile, ha bisogno di meno manutenzione e offre una durata maggiore rispetto all’erba tradizionale. È disponibile in una varietà di trame e colori e ha anche il potenziale per aumentare il valore della tua casa.

In alcune località, potrebbe anche avere senso installare erba artificiale su erba naturale. Ad esempio, se vivi in ​​una città che ha un clima caldo e secco avere un tappeto erboso può impedire al tuo prato di appassire e morire a causa della quantità di sole a cui sono soggette quelle zone.

Dai un’occhiata a queste 5 idee su come puoi giocare con un prato di erba sintetica per abbellire il tuo giardino.

Costruisci un’area per cani per il gioco

Se possiedi un cane e hai lo spazio esterno a disposizione, puoi usare il tappeto erboso per creare un’area giochi per il tuo amico a quattro zampe. L’erba sintetica adatta agli animali domestici è un’ottima opzione se stai cercando di tenere il tuo cane lontano dai prodotti chimici naturali dell’erba. L’installazione di erba artificiale per animali domestici aiuta anche a prevenire pulci e zecche, preoccupandosi di macchie e macchie marroni e scavando buche indesiderate. Dai al tuo cane la possibilità di rotolarsi nell’erba senza la preoccupazione di ammalarsi.

Usa muri e divisori in erba sintetica per la privacy

Le recinzioni possono essere un pugno nell’occhio. Tuttavia, sono fondamentali per la privacy e per tenere lontani gli intrusi. L’installazione di recinzioni o siepi in erba artificiale è un ottimo modo per mantenere la privacy, e allo stesso tempo elevare l’aspetto del tuo giardino aggiungendo vegetazione.

Crea un’area di intrattenimento per i ritrovi nel cortile

Ti piace invitare persone per fare un barbecue, per bere un bicchiere di vino insieme o fare feste in giardino? Allora l’idea più giusta per te è quella di creare uno spazio rilassante nel tuo outdoor, lontano dagli animali che tipicamente invadono le superfici fatte di erba naturale. Separa una piccola area, posiziona i mobili da giardino sopra il prato sintetico e goditi una rilassante area di ritrovo sul tappeto erboso.

Crea un vialetto elegante

Per un tocco di eleganza in più, usa l’erba sintetica tra il tuo vialetto per portare motivi e colore all’esterno della tua casa. L’erba vera può diventare compatta a causa del peso di un’auto. L’installazione di erba artificiale tra lastre di pietra o cemento può far risaltare il tuo vialetto e sembrare sempre fresco.

Copri i tuoi mobili da esterno con erba sintetica

Se sei stanco di noiosi mobili da giardino, un modo divertente e unico per includere l’erba sintetica nel tuo giardino è acquistare mobili ricoperti di erba. Questi pezzi sono progettati per la vita all’aperto, richiedono poca manutenzione e possono essere lasciati fuori tutto l’anno. Sono un ottimo modo per fondere la natura con la tua casa e possono essere progettati per avere un bell’aspetto sotto una terrazza, un gazebo o un’area giochi.

Hai abbastanza manualità col fai da te? E allora puoi essere tu stesso a ricoprire vecchi mobili con lastre di prato sintetico e dare loro nuova vita.