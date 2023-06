10 capi d’abbigliamento essenziali per un guardaroba da inizio estate

La bella stagione è alle porte e ormai è tempo di pensare al cambio di stagione. Mettere da parte i vestiti pesanti, a favore di quelli più freschi e leggeri è anche un modo per liberarsi dalla routine invernale e lasciare spazio alle serate mondane, alle vacanze e ai week-end fuori porta. Riprendere gli abiti estivi, in questo momento, può anche aiutare a fare una cernita di quei capi che non servono, perché passati di moda, da sostituire o, semplicemente, da integrare.

Il cambio stagione è anche tempo di shopping, acquisti e prove, sia di abiti che di costumi da bagno. Esistono molte opportunità di risparmio, anche se il periodo dei saldi sembra ancora lontano, con offerte dedicati ad alcuni brand, come ad esempio quelli Liu Jo uomo outlet .

Basta, quindi, visionare i vari abiti proposti e individuare quei capi a cui proprio non si può rinunciare, durante l’estate. Eccone alcuni.

Camicia

La camicia è il must have dell’armadio maschile, un capo versatile, da utilizzare in ogni circostanza, dal lavoro all’aperitivo, dalla cerimonia alle serate in spiaggia. Le tendenze, in estate, però, cambiano. I materiali si assottigliano e si lascia spazio a cotone, seta, lino, le maniche si accorciano e i colletti possono sparire.

Completo leggero

Estate, per molti, vuol comunque dire restare in città a lavorare. Agli abiti formali, pertanto, non si può rinunciare, se il dress code professionale lo richiede. Anche in questo caso, però, i materiali si alleggeriscono e, dove possibile, magari in occasione di una cerimonia, l’abito diventa persino destrutturato.

Cravatta

Anche in estate possono esserci diverse occasioni, lavorative o meno, in cui è necessario indossare la cravatta. Anche in questo caso, i materiali si alleggeriscono, con molto uso della seta e del lino, e i colori diventano più tenui, ma sempre in stile con il resto dell’abito, mentre le fantasie si fanno più allegre e vivaci.

Costume da bagno

Il costume da bagno è quell’indumento swimwear che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba maschile. Anche se non si va in vacanza al mare, si può sempre optare per una piscina in città o per una SPA di montagna. Via a tessuti tecnici, fantasie che lo impreziosiscono e modelli comodi, come pantaloncini o boxer.

Mocassino

Il mocassino è quel capo che traduce il concetto di leggerezza, senza rinunciare all’eleganza, sotto forma di scarpa. È perfetto in ogni occasione e si sposa perfettamente sotto i jeans, come sotto un paio di bermuda, da indossare nelle torride serate estive.

Sneaker

Altro modello di scarpa irrinunciabile, in estate, è la sneaker, dai colori più estrosi, ma anche basici. Se bianca, e il dress code lo permette, si può indossare anche sotto un abito da lavoro, ma al di fuori del contesto professionale, potrebbe essere davvero la scarpa per eccellenza, in grado di accompagnare un uomo nel corso di tutti gli impegni della sua giornata.

Zaino tecno

Anche la borsa andrebbe rivista, per la stagione estiva, optando per un modello più tecno-chic, tessuti impermeabili e versatili, da portare sia fuori per una scampagnata che in spalla, verso il proprio ufficio.

Cappello

Anche se per qualcuno potrebbe sembrare un eccesso, il classico cappello con falda è un tocco irrinunciabile, per la maggior parte degli outfit maschili, estivi. Dona immediatamente una nota vacanziera al look e unisce estetica e funzionalità, proteggendo viso e testa dai raggi solari.

Cardigan estroso

Il classico maglioncino sulle spalle, da sfoggiare durante le serate ancora fresche, seppure estive, è un capo irrinunciabile, da portare sempre in valigia. In estate, le tinte neutre devono comunque lasciare posto a fantasia e stampe più estrose e colorate.

Occhiali da sole

Impossibile uscire di casa senza un bel paio di occhiali da sole alla moda, magari anche dal sapore un po’ vintage retrò. Proteggere gli occhi dai raggi UV è essenziale, almeno quanto sfoggiare un accessorio che dona fascino e completa il look giornaliero.