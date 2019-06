Ecco le 4 zone più cool su cui farsi marchiare dall’inchiostro quest’anno. Comune denominatore? Più si vede e meglio è!

#1 LA COLONNA VERTEBRALE

La tendenza più sexy nei tatuaggi viene da Hollywood e si chiama spine tattoo; il tatuaggio che si estende lungo la colonna vertebrale. Tra le ultime star ad averla esibita ci sono Halle Berry, che ha appena debuttato su Instagram un lungo ramo di foglie (forse finto) posizionato sulla spina dorsale, e Lady Gaga, che si è tatuata una lunga rosa. I motivi più scelti per gli spine tattoo sono infatti quelli botanici, insieme alle scritte più o meno romantiche e alle strofe delle canzoni.

#2 LE ORECCHIE

Con la moda dei piercing-costellazione e dell’ear make-up, le orecchie stanno diventando sempre più protagoniste e anche il mondo dei tattoo ne è attratto. Mentre negli anni scorsi però erano più amati i tattoo accanto o intorno alle orecchie, nel 2019 si entra proprio dentro il padiglione auricolare. Confermando la tendenza a Refinery29, la tatuatrice newyorchese Hannah Kang ha spiegato infatti che sempre più persone stanno considerando per i loro tattoo l’interno delle orecchie, una zona finora totalmente ignorata.

#3 IL DORSO DELLA MANO

Scegliere questa parte del corpo per un tatuaggio implica uno svantaggio che però può essere visto anche come il suo lato più bello: il tattoo sarà sempre sotto gli occhi. Se questo non disturba troppo, via libera a cavalcare la tendenza lanciata su Instagram da Ariana Grande, che ha scelto la tatuatrice Mira Mariah per disegnare sul dorso della sua mano una volta celeste con un sole e una luna.

#4 IL VISO

Se una volta erano una cosa solo per carcerati, oggi la moda di tatuarsi il viso è sempre più diffusa. A scegliere i face tattoo sono soprattutto i rapper, dagli americani Lil Xan, Post Malone e Young Thug ai nostri Sfera Ebbasta, Achille Lauro e Salmo. La regola generale sembra essere quella di farne tanti ma molto piccoli. Fuori dall’ambiente dei rapper però, forse la regola più sensata potrebbe essere quella di evitarli.

I tatuaggi top 2019 sono ricamati a punto croce: dove vai se il ricamo non ce l’hai?!