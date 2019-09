Zoe Kravitz, 30 anni, ha già dimostrato di avere talento. E non solo di avere ereditato ottimi geni: papà è la leggenda Lenny Kravitz, 50 anni suonati da un bel pezzo e ancora super lanciato nel mondo della musica; mamma è, invece, Lisa Bonet, un’icona della televisione, diventata famosa come giovane protagonista de I Robinson. Ha iniziato da modella, poi è passata alla musica e adesso lavora come attrice, ma Zoe non vorrebbe mai una vita come i suoi genitori.

Equilibrio

“Certe volte dobbiamo fare un passo indietro, ricordarci che dove siamo e che non ci staremo per molto in ogni caso” afferma Zoe Kravitz in un’intervista fatta su i-D The Post Truth Truth Issue. Ebbene sì, perché della vita fuori dagli schemi di mamma e papà, Zoe non ne ha voluto sapere niente. L’attrice vive in un appartamento a Brooklyn e non ama molto esporsi sul mondo social. Per Zoe, rallentare e riflettere sulla vita è parte integrante di una pratica creativa salutare. Prendersi un momento per vivere senza troppi sfarzi è di vitale importanza per sviluppare un rapporto maturo con se stessi e la società in generale.

“È veramente difficile, ma è tutto incentrato sul trovare quel giusto equilibrio, si tratta di sapere quando ritrarsi e quando combattere per qualcosa per cui credi ne valga davvero la pena.”

Fuori dagli schemi

Per Zoe Kravitz non è stato facile crescere con due genitori famosi. Per 10 anni l’attrice, ha sofferto di disordini alimentari: “Mia madre era così bella, mi sentivo sempre goffa intorno a lei e, poi, mio padre era sempre circondato da modelle”. Zoe dopo aver sofferto di disordini alimentari a causa di una vita “fuori dagli schemi”, adesso è una donna risolta e piena di impegni. Alla sua carriera da attrice si aggiunge l’essere l’ambasciatrice di YSL Beauty, il lavoro come modella, quello come cantante, la passione per la sceneggiatura e quella per la produzione. Nonostante la sua giovane età, l’atteggiamento di Zoë nei confronti di Hollywood è disincantato, l’attrice rimane sempre con i piedi ben piantati a terra e afferma:

“È solo una versione più sfarzosa del liceo”