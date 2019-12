I segni zodicali influiscono molto sulla nostra personalità, dall’Ariete al segno dei Pesci, tutto quello che c’è da sapere…

Emma Watson

La donna dell’Ariete è molto dinamica, maliziosa e passionale. Ha un’aria giovane e sportiva e un carattere energico e indipendente.

Meghan Fox

La donna Toro si dona totalmente, senza mezzi termini o ripensamenti: affettuosa e sensibile, sa dare al partner una precisa e netta sensazione di sicurezza.

Angelina Jolie

La donna nata sotto il segno dei gemelli è: comunicativa e socievole. Affabile e cortese, ha delle straordinarie capacità di adattamento, di mobilità, di flessibilità e dà prova di una grande curiosità intellettuale.

Gisele Bündchen

La donna nata sotto il segno del Cancro è la più femminile dello Zodiaco, sensibilissima e dalla sensualità carezzevole e avvolgente. Romantica e sognatrice, imposta la sua vita sulle realizzazioni affettive e anche se sceglie una carriera che valorizzi le sue doti di intuizione e di umanità i sentimenti sono sempre al centro del suo mondo.

Charlize Theron

La donna nata sotto il segno del Leone ha un intelletto fine, ma non quanto crede lei, e che sa rivelarsi una persona una buona se la si lascia fare a modo suo. Nel lavoro è un’imprenditrice nata, in amore un tantino esigente: l’uomo che la conquista, però, ha il vantaggio di avere libertà in cambio di adulazione.

Beyoncé

La donna nata sotto il segno della Vergine possiede una mente analitica. Critica e perfezionista, ha un temperamento inquieto e può rivelarsi meticolosa fino all’eccesso. Per lei l’importante è conservare costantemente il controllo di sè e un certo distacco dalle situazioni.

Kim Kardashian

La donna nata sotto il segno della Bilancia adora il caos e il disordine, ama l’arte e soprattutto quella bella ed elegante. È molto discreta ma gli piace essere apprezzata e attirare sguardi di ammirazione di tutti quelli che la circondano.

Katy Perry

La donna nata sotto il segno dello Scorpione è narcisista, orgogliosa, melodrammatica in ogni sua manifestazione, esprime in ogni situazione di vita la sua natura estrosa e incontenibile.

Britney Spears

La donna nata sotto il segno del Sagittario è leale, onesta, poco convenzionale, originale, fuori di testa, schietta, e con la testa sulle nuvole. Spesso si lancia in invettive di cui non è padrona e fa dei mezzi casini solo perché si fa prendere dal senso di giustizia.

Kate Middleton

La donna nata sotto il segno del Capricorno,dopo aver capito chi ha davanti, se risulta congeniale, non si tira mai indietro, diventando affettuosa e leale dando tutta se stessa all’altro. Ma in generale fa fatica rispetto agli altri segni nell’approccio con il prossimo.

Jennifer Aniston

La donna nata sotto il segno dell’Acquario adora i dibattiti ma odia le discussioni e le relazioni inutili. Caratterizzata da un senso critico piuttosto acerbo, è socievole malgrado la sua intransigenza e la sua mancanza di spontaneità.

Rihanna

La donna nata sotto il segno dei Pesci è di natura complessa e mutevole, sono versatili e molto ricettivi alle influenze esterne. Dotate di una grande intuizione e di un’estrema sensibilità, le native di questo segno sentono profondamente le emozioni di chi li circonda. Timide, spesso risulteranno inafferrabili.