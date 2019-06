Yasmina Rossi ha 64 anni, due matrimoni alle spalle, due figli e due nipoti. Ed è una top model di fama internazionale. L’età non sembra avere inficiato sul fisico slanciato della bellissima donna francese dalla chioma argentea. Yasmina, che è cresciuta in Corsica ma vive ora a Malibu (California), ha cominciato a fare l’indossatrice a 29 anni per marchi come Yves Saint Laurent, Hermes e Jil Sander.

«La mia carriera ha avuto inizia a un’età in cui in genere ci si ritira» afferma da sempre Yasmina.

L’apice del successo lo ha però toccato a 45 anni, quando è volata a New York per alcune collaborazioni con Macy’s, AT&T e Mastercard, fino al suo ritorno in Europa per fare la modella a tempo pieno per Mark & Spencers. Oggi, nonostante abbia già compiuto 64 anni, continua a lavorare per diversi marchi internazionali.

«Sono più felice e mi sento più bella ora rispetto a quando avevo 20 anni», sostiene Yasmina, che per mantenersi in forma mangia cibo organico, fa esercizio fisico e usa olio di colza. «Non c’è nessun segreto per la mia bellezza. Mangio carne e pesce organici sin da prima di diventare una modella, curo i miei capelli con l’olio di colza e una volta a settimana faccio uno scrub con olio d’oliva e zucchero».

La giovane 64enne ha inoltre altre buone abitudini, come mangiare un avocado al giorno ed usare rimedi naturali al posto delle medicine. «È importante non esagerare con l’esercizio fisico», raccomanda Yasmina, che sul suo profilo Instagram si definisce una “amante del cibo”.