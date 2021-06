Che il vino sia un’eccellenza del made in Italy tra le più note ed affermate al mondo non è certo una novità. Ma le realtà che siano in grado di raccontarla coniugando le finalità commerciali ad un progetto più ampio di promozione della cultura del vino e della qualità – italiana e non solo – sono ancora relativamente poche. Salutiamo quindi con entusiasmo l’iniziativa di WineTales, della casa editrice Brainding e della concessionaria pubblicitaria Yobee che insieme hanno dato vita al progetto WineTales Magazine.

WineTales Magazine nasce come portale web dedicato all’eccellenza del vino. Da quello che intuiamo sul progetto, la narrazione sarà fondata sulle “storie”. Perché, come dichiara la stessa WineTales fin dalla scelta del suo nome, “ogni vino racconta una storia” ed è compito dei comunicatori “aiutare i produttori a raccontarla”, emozionando e informando allo stesso tempo.

La direzione responsabile del magazine e il coordinamento editoriale saranno affidati alla casa editrice Brainding, con la supervisione della giornalista Sabrina Falanga. La commercializzazione degli spazi sarà invece materia esclusiva di Yobee, concessionaria che vanta un’importante esperienza nel settore.

Sabrina Falanga, giornalista, scrittrice ed editore, dirige la casa Brainding insieme alla socia Michela Trada. Ha collaborato con i magazine del gruppo Mondadori e con il gruppo Il Sole24Ore. Attualmente si occupa della supervisione dei contenuti dei prodotti editoriali targati Brainding e della direzione degli uffici stampa.

«È sempre stimolante lavorare su progetti di qualità – ha dichiarato Alessandro Bonaccorsi, Amministratore Delegato di Yobee – siamo contenti di sostenere “WineTales Magazine” che nasce per rivoluzionare definitivamente il modo di comunicare il vino e più in generale la comunicazione della qualità italiana».