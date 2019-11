È successo poco tempo alla Central Line della metropolitana londinese, Willow Smith (classe 2000), figlia dell’attore Will Smith e Jada Pinkett Smith, è stata protagonista di un live non annunciato che ha incantato i milioni di passeggeri che ogni giorno affollano Londra. Un progetto legato alla moda in collaborazione con il marchio italiano Prada.

New generation

Per presentare la nuova collezione Linea Rossa, Prada ha scelto con testimonial Willow Smith, nuovo idolo dei teenager. L’esibizione organizzata, per il lancio della nuova linea Autunno/Inverno 2019 2020, è avvenuta presso la stazione di Tottenham Court Road, concepita per trasformare il tragitto quotidiano dei pendolari in un’esperienza unica. La mini star era vestita con: giacca e pantaloni rosa fluo, occhiali da sole e sneakers nere. La collezione riscrive i codici dell’abbigliamento sportivo, legato al ritorno degli anni ’80 e ‘90 con una concezione moderna del lusso.

Perché Willow

«Siamo disposti a sopportare il dolore per fare ciò che amiamo» Willow Smith

Willow Smith rappresenta la nuova generazione, se ognuno ha uno scopo, il suo, ne è convinta, è “creare”. La mini star ha sofferto di autolesionismo, ne è uscita da sola. In amore si tiene lontana dalle etichette di genere. Willow gioca con il suo senso del fashion e la sua creatività. Lo mostra su se stessa, sia nelle occasioni ufficiali sia nella vita di tutti i giorni sulla sua pagina Instagram, vera testimonianza di ciò che le piace e delle sue idee. Prada non poteva scegliere testimonial migliore per rappresentare un “nuovo concetto” nel mondo della moda.