Will Smith è la stella della nuova campagna moncler, chiamata “Genius is Born Crazy”. Girato da Tim Walker, il servizio mira ad essere uno studio visivo sulla nozione di genio, secondo il comunicato stampa del marchio. L‘azienda ha portato il due volte nominato all’Oscar per la sua prima campagna di moda, rendendo questo uno dei pochi ambiti in cui Smith non avesse ancora primeggiato.

Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler, ha detto quanto segue sulla campagna. «Credo nel potere della pazzia e do’ sempre una possibilità a un sogno folle. La magia spesso avviene da qualche parte al di là dell’ordinario, nell’esplorazione di nuovi orizzonti che solo pochi vedono, prima che altri seguano. Viva le intuizioni più folli quando rigore e dedizione sono lì per farle accadere. E ‘un onore avere Will Smith, nella sua prima campagna di moda pubblicitaria, abbracciando la nostra idea di ‘pazzo’ per celebrare il genio nascosto dentro tutti.»

C’è senza dubbio del genio nella storia di Moncler. E chi, meglio della maison, oggi, può raccontare quell’innato desiderio di spingersi oltre, di andare al di là delle convenzioni per raggiungere confini inesplorati, spesso azzardati e a volte mai nemmeno immaginati. Non è da tutti possedere quell’audacia mista a ingegno che permette di affrontare ostacoli, diffidenze, consuetudini, pregiudizi. O assecondare quella spinta creativa che fa volare alto mente e passioni anche a costo di essere additati come folli, pazzi, sprovveduti.

Il genio è un’abilità che non si insegna. Si ha. Ecco perché Moncler ha voluto che a raccontarla fosse un personaggio che portasse in sé audacia e follia, creatività e dedizione, talento e passione. Attore, cantante, produttore, è Will Smith il protagonista di Genius is Born Crazy, la nuova campagna – tutto fuorché ordinaria – della maison firmata da Tim Walker, che narra attraverso immagini evocative e l’energia contagiosa dell’attore l’acume e l’inesauribile dedizione delle menti geniali.