Will Smith vs Will Smith: Gemini Man super criticato

Gemini Man è un film thriller d’azione americano del 2019 diretto da Ang Lee e scritto da David Benioff, Billy Ray e Darren Lemke. Con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong, il film segue un sicario che viene preso di mira da un giovane clone di se stesso.

Will vs Will

Gemini Man è stato presentato in anteprima al Zurich Film Festival il 1 ° ottobre 2019 ed è stato distribuito negli Stati Uniti da Paramount Pictures l’11 ottobre 2019. In 2D standard e HAX (frame rate elevato) IMAX 3D + su schermi selezionati. Il film ha ricevuto recensioni generalmente sfavorevoli dalla critica, che ha elogiato le prestazioni ma ha lamentato la sceneggiatura e l’alto frame rate utilizzato. L’invecchiamento di Smith ha sicuramente dato una nota tutta particolare alla questione. Originariamente concepito nel 1997, il film ha attraversato l’inferno dello sviluppo per quasi 20 anni. Diversi registi tra cui Tony Scott, Curtis Hanson e Joe Carnahan sono stati tutti assegnati ad un certo punto e numerosi attori. Grandi tra cui Harrison Ford, Mel Gibson, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Sean Connery sono stati interpretati come protagonisti.

Nel 2016, Skydance Media ha acquistato i diritti per la sceneggiatura, che era stata oggetto di diverse riscritture da Disney e nell’ottobre 2017. Ang Lee ha firmato per dirigere Skydance con Paramount che gestiva i diritti di distribuzione. Le riprese si sono svolte da febbraio a maggio 2018. Da Wired.it. «Gemini Man insomma è vero e proprio film d’azione sperimentale ad altissimo budget in cui non tutto funziona al massimo ma in cui sono chiarissime le potenzialità del mezzo, che diverte, interessa e incuriosisce. E che tutto questo avvenga per mano non di un tecnico ma di un vero regista che sa lavorare con attori, che sa inventare un’illuminazione adatta e che sappia sfruttare il dramma per l’azione, fa davvero la differenza, mostra non solo le potenzialità tecniche ma quelle artistiche.».