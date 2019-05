Wi-ki-woo si trova ad Ibiza ed è il primo hotel interamente colorato di rosa, dal design delle camere fino alla piscina, tutto è instagrammabile e dipinto di rosa. Ecco le foto dell’hotel più condiviso sui social.

Vivi le tue fantasie Instagram anche nella vita reale al Wi-Ki-Woos di Ibiza, l’hotel boutique rosa che è letteralmente fantastico. Situato a due minuti a piedi dalla spiaggia di Cala Des Moro e a sette minuti a piedi dalla spiaggia di Cala Gracio, l’hotel in stile art déco offre una splendida vista sul mare, camere rosa e verdi dal design unico e opportunità fotografiche infinite, in perfetto stile Instagram.

Il sito web dell’hotel recita: “Situato direttamente sulla costa del tramonto di San Antonio, unisciti a noi per un soggiorno indimenticabile in una delle nostre lussuose camere, chalet o suite dal design unico con tocchi eccentrici e decorazioni in stile art deco, Wi-Ki-Woo è un’esperienza come nessun altra. Ma non finisce qui: unisciti a noi nel nostro nuovo bar con terrazza sul mare che offre cocktail d’autore e una cucina superba, rilassati a bordo piscina sotto le foglie di palma rosa e goditi un servizio eccellente per tutto il giorno.”

Parlando della piscina, l’area esterna del Wi-Ki-Woo è un paradiso di ombrelloni rosa, sedie a sdraio e gonfiabili a forma di cuore, perfetti per un cocktail o due. L’hotel offre anche tutti i tipi di cibi e bevande speciali offerti da Tapas Tuesdays, Thirsty Thursdays e Afternoon G & Ts. Ogni camera, progettata da Stuart William Taylor da 69 Scoops, contiene articoli da toeletta Cowshed, asciugacapelli GHD, docce rain forest e wifi veloce in fibra ottica – oltre a un mini frigo Smeg per tutti i tuoi desideri pre-drink. Ci sono anche tende oscuranti e lenzuola in cotone egiziano, un vero sogno.

