Whitney Houston moriva dieci anni fa. La cantante pop con la voce più grande di sempre lascia il mondo all’età di 48 anni. Il ricordo delle ultime ore di vita.

Whitney Houston muore prima dei Grammy

Due giorni prima della sua morte, avvenuta l’11 febbraio 2012, Whitney Houston si presenta alle prove per il gala annuale pre-Grammy. Le aspettava una notte sfavillante di musica e socialità a cui aveva intenzione di partecipare. La festa costellata di star si stava svolgendo all’hotel Beverly Hilton di Los Angeles, dove alloggiava anche la cantante.

Rickey Minor, direttore musicale di lunga data di Houston, stava facendo fare le prove alla band per l’evento, e ha notato immediatamente che c’era qualcosa di diverso nella donna che era come la sua “sorellina”, Whitney. «Si presenta alle prove e non avevamo nemmeno iniziato, e sono le 10:30 del mattino», ha detto Minor al The Post. «Tipo, non si alza prima delle tre, sai? Non è una persona mattiniera. Adora dormire ed è una civetta notturna, quindi non la vedevo mai prima delle 22:30. Ed era un po’ bagnata, come gocciolante. E io ho detto: ‘Da dove vieni?’ Lei dice: ‘Ho nuotato. Sto riprendendo i miei polmoni. Mi sto rimettendo in forma».

Whitney stava mentendo a se stessa

Whitney Houston affermava ai tempi di aver intrapreso il cammino del rehab che dopo che anni di abuso di droghe e fumo avevano messo a dura prova le sue corde vocali un tempo incontaminate. Ma stava chiaramente mentendo a Minor… e forse a se stessa. In effetti, il ritorno che Houston sperava di avere dopo aver terminato il suo film in uscita “Sparkle” – un remake del dramma musicale del 1976 – non è avvenuto. Morì, all’età di 48 anni, nel bagno pieno di droga della sua stanza d’albergo poche ore prima dell’inizio della festa di Davis. La causa della morte è stata l’annegamento accidentale nella vasca da bagno, ma il consumo di cocaina a lungo termine e le malattie cardiache sono stati fattori determinanti.

La scioccante scomparsa della diva pop che un tempo possedeva la voce più grande di tutte ha scosso quel weekend dei Grammy, trasformandolo in un lutto collettivo da parte del mondo della musica che si era riunito per celebrare la sua più grande notte dell’anno. Tuttavia, in mezzo alla tristezza surreale, i Grammy sono andati avanti il ​​giorno dopo la morte di Whitney Houston.