In concomitanza con la prima settimana della moda milanese di questo 2019 arriva il White, il salone tanto atteso da stilisti emergenti nazionali e internazionali. Da domani, venerdì 22 febbraio, a lunedì 25 febbraio 2019 Milano sarà invasa dai giovani talenti ideatori di collezioni womenswear e accessori (primavera/estate 2019): la scenografia sarà speciale, le belle vie di zona Tortona. Proprio come Cenerentola, zona Tortona ha vissuto una trasformazione radicale che l’ha resa lo scenario preferito per esposizioni di moda e design: una regina sofisticata tra i quartieri di Milano.

Un mix perfetto tra moda e arte, zona Tortona risorge dalla destinazione industriale degli anni ’60 per reinventarsi drasticamente. Le vie del quartiere sono pittoresche, nulla da invidiare alle rue parigine o alla Soho londinese per intenderci. Stilisti, attori e modelle si aggirano indisturbati in zona Tortona con sicurezza e disinvoltura tra i corner scelti dalle stesse case di moda milanesi: Diesel, Armani, Ermenegildo Zegna.

La caratteristica magnifica di questa zona è racchiusa proprio nell’ispirazione. Passeggiare tra le vie, imbattersi nelle celebrità che solitamente vediamo sulle riviste patinate, respirare la rinascita urbanistica e curiosare tra le boutique dei giovani artigiani del design crea un’atmosfera perfetta per artisti di ogni genere. Non a caso il White la sceglie come sceneggiatura per questa edizione 2019: una visita è quasi d’obbligo.

White Milano scommette sulla moda ecosostenibile

In occasione dell’evento, White lancia un progetto che sposa l’ambientalismo e mira a incentivare la sostenibilità. E’ un progetto tutto green e si chiama Give A Fok-us. Il green project si articolerà in due sezioni nuove “Knit Lab” dedicata alla maglieria e “Lounge” dedicata all’homewear. L’appuntamento è fondamentale per buyer e “addetti ai lavori” come fashion editor e fashion hunter che si riuniranno sotto un unico grande tetto per questo weekend di fuoco milanese.

Quando e dove

Tutto splendido ma geolocalizziamo questa meraviglia: White esporrà 514 brand, di cui 342 italiani e 172 esteri nelle quattro location di Tortona 27 (Superstudio Più), Tortona 31 (Opificio), Tortona 35 (Hotel Nhow) e Tortona 54 (Base Milano). L’ingresso è libero venerdì, sabato e domenica, dalle 9.30-18.30 e lunedì, dalle 9.30-16.00.