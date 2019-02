I whisky blended: qualità superiore e considerati più pregiati

All’interno del variegato mondo dei distillati, un posto d’onore è sicuramente riservato al whisky, per diffusione e fama in tutto il mondo.

Prodotto tramite fermentazione e distillazione, attraverso l’uso di un alambicco, di cereali, molto spesso orzo germinato e trasformato in malto, il whisky acquisisce sapore e carattere maturando in botti di legno. Le diverse tipologie esistenti sul mercato variano per gli ingredienti utilizzati, si parla quindi di single malt se deriva da un unico cereale o blended, ottenuto miscelando i migliori single malt. I whisky blended sono di qualità superiore e considerati più pregiati.

Il sapore dal whisky dipende oltre che dalla sua composizione anche, come per i vini, dal processo di maturazione in botte e quindi dal tipo di legno utilizzato, spesso si tratta di rovere, e da cosa veniva contenuto in precedenza, che ovviamente influenzerà il risultato finale.

Nel complesso e affascinante mondo dei whisky i rivenditori sono numerosi, ma se si è alla ricerca di un prodotto di grande qualità è meglio affidarsi alla professionalità di un sito specializzato nella vendita di prodotti alimentari di eccellenza come è Sapori dei Sassi, online da ormai 10 anni.

Comprare online su questo canale è sicuro, semplice e intuitivo ed è comunque possibile effettuare acquisti anche via telefono. L’assistenza clienti è sempre a disposizione per supportare e per risolvere qualsiasi dubbio o difficoltà.

Fra i tanti vantaggi, in questo modo non avrete bisogno di fare lunghe ricerche in giro per negozi, ma potrete consultare direttamente da casa vostra un catalogo ricco di ottime etichette a prezzi convenienti.

Tra le varie opzioni, sono presenti whisky single malt di alto livello, sottoposti in certi casi a lunghi invecchiamenti, come il Talisker 30 anni, dal sapore maturo e di gran carattere. Non mancano altre pregevoli bottiglie di single malt di marchi rinomati come Lagavulin, Caol Ila, Ardbeg e tantissimi altri.

Sapori dei Sassi consente inoltre di trovare facilmente bottiglie di elevata qualità anche tra i blended whisky, in versioni spesso particolarmente pregiate. Possiamo citare a questo proposito il celebre brand Johnnie Walker con il suo Blu Label, in edizione limitata con cofanetto contenente anche due bicchieri, ottimo come idea per un regalo raffinato. I migliori single malt scozzesi vengono miscelati per dar vita a questo speciale whisky, riconosciuto fra i 10 migliori al mondo, che sul palato lascia, fra l’altro, sentori di caramello ed erbe aromatiche. Ne è stata realizzata anche una versione limited edition denominata “Ghost and Rare”, quest’anno realizzata anche con il celebre e quasi mitologico single malt Port Ellen.

Sotto l’etichetta Johnnie Walker & Sons possiamo invece citare un whisky invecchiato 28 anni, in edizione anche in questo caso estremamente limitata, nato grazie ad una attentissima selezione di single malt e grain whisky, ovvero prodotti, almeno in parte, da cereali diversi dall’orzo. Il risultato è un sapore molto morbido, caratterizzato da molteplici sfumature che spaziano da vaniglia a note di fumo, passando per agrumi e fragole.

Tutta la gamma completa dei whisky Johnnie Walker (QUI) e tantissime altre bottiglie disponibili su Sapori dei Sassi rappresentano le migliori opzioni presenti sul mercato in quanto a pregiati whisky, frutto di attente valutazioni e analisi di professionisti del settore, alla costante ricerca di un’armonia di sapori che possa regalare sensazioni uniche e speciali momenti di condivisione, il tutto comodamente disponibile a portata di click.