Weekend ad Assisi: coccole e relax in una vera residenza d’epoca

Una visita agli affascinanti percorsi romani nella città di San Francesco, il tour in Vespa per godersi appieno libertà e belle giornate autunnali, un’immersione nell’arte e nella cultura per riscoprire il nostro passato. Tutto questo e molto altro offre Assisi, tra le più incantevoli città umbre, facilmente raggiungibile da ogni parte del centro Italia per un weekend romantico e rilassante. Qui, in pieno centro storico, è possibile soggiornare presso un’antica dimora risalente al XIV secolo, oggi trasformata in hotel di lusso.

La Residenza d’epoca San Crispino si compone di sette eleganti suite indipendenti, i cui nomi traggono spunto dal Cantico delle Creature: all’interno legno, pietra, letti a baldacchino, pavimenti in cotto e suggestive volte danno vita a un ambiente accogliente, in stile rustico ma al tempo stesso raffinato. La struttura appartiene a Le Dimore di San Crispino, che gestiscono anche un Garden Resort & Spa alle porte della città, per chi preferisca la campagna verde.

In entrambi i casi è possibile usufruire dei pacchetti pensati per l’autunno, stagione ideale per una breve vacanza in una perla d’arte, di cultura e di bellezza senza tempo come Assisi. Ad esempio, un’offerta prevede il soggiorno presso la splendida suite Frate Foco, perfetta per le coppie che vogliano coccolarsi davanti al fuoco grazie al camino posto di fronte al letto. Nei due giorni previsti è compresa una visita guidata della città per ammirare non soltanto i monumenti principali, ma anche i percorsi meno noti, mistici e risalenti all’epoca romana. Un altro pacchetto propone invece il noleggio di una Vespa ed escursione guidata nei dintorni, all’insegna del divertimento e della libertà. Infine, per chi voglia staccare la spina un po’ di più è possibile scegliere l’offerta di cinque giorni e quattro notti rigeneranti.

Assisi non è soltanto terra di spiritualità e storia, ma anche di ottimi prodotti locali che qui vengono serviti a colazione presso la sala colazioni, tra musica soffusa, libri e atmosfera soft. D’altra parte, anche il Ristorante Rubicondo del Garden Resort & Spa utilizza soltanto materie prime di alta qualità ed erbe del giardino officinale; in questo caso il consiglio è di recarsi sul posto un po’ prima dell’orario di cena per regalarsi un ingresso alla Spa.

Dedichiamo qualche ultima riga a uno spunto turistico che potrebbe certamente interessarvi: a pochi passi dalla Residenza d’epoca San Crispino si trova l’Edicola di San Crispino, sopra l’ingresso dell’antica fraternita di S. Maria del Vescovado. L’affresco è tra i meglio conservati di Assisi e raffigura la Vergine seduta in trono col Gesù bambino in grembo e ai lati San Francesco e Santa Chiara, molto amati in questi luoghi. Purtroppo non conosciamo l’autore di questo piccolo capolavoro, tuttavia sappiamo che dipinse altre immagini volitive in svariati luoghi della città ed ebbe una grande influenza nell’arte dei suoi contemporanei. Vi auguriamo una buona visita!

Informazioni utili:

Residenza d’Epoca San Crispino

Via S.Agnese 11

06081 Assisi (PG)

Tel: +39 075 8043257

Web: www.assisibenessere.it

Mail: booking@assisibenessere.it