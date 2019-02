Wanda Nara, super sexy in costume intero rosso, si gode la piscina: la manager e moglie di Mauro Icardi pubblica un video dove lancia un dolce bacio ai suoi follower di Instagram. Le sue forme ultra prorompenti intrappolate in un costume intero di colore rosso mandano immediatamente in visibilio i follower dell’imprenditrice.

Per Wanda Nara sono più di 70mila i like al video, corredati anche di commenti scritti da personalità importanti e famose, come quello della designer Elisabetta Franchi che si complimenta con lei per la bellezza. La bellissima moglie di Icardi ha deciso di prendersi del tempo tutto per sé, tenendo aggiornati costantemente i propri fan. Il video la ritrae seduta a bordo piscina, mentre giocherella coi piedi che sono immersi nell’acqua. Ma non è tutto, decide di deliziare i propri follower di Instagram dedicandogli anche una ripresa dall’alto che le inquadra perfettamente il viso ed il seno.

Così mentre mentre il marito Mauro Icardi disputava il match di Coppa Italia contro la Lazio, Wanda Nara ha scelto di di non seguirlo allo stadio, com’è solita fare per sostenerlo. Bensì di restare a casa con i propri figli concedendosi qualche ora per lei. Una scelta più che comprensibile poiché, negli ultimi giorni, l’argentina ha dovuto affrontare il processo con il suo ex marito Maxi Lopez. Ma non è finita qui. Proprio quest’ultimo, ha lanciato delle vere e proprie accuse contro la Nara. A cui, ovviamente, Wanda ha immediatamente risposto. Una stressante battaglia senza alcuna esclusione di colpi. Così la giovane e biondissima moglie di Icardi ha pensato bene di rilassarsi, con buona pace dell’anima, solo la sua però, perché gli animi dei suoi seguaci su Instagram, invece, sono più che agitati.