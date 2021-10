Wanda Nara, Mauro Icardi e il divorzio imminente: se non mi perdoni non gioco più

Secondo quanto riferito, la star del calcio argentino Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara si sono lasciati. Nara ha quasi confermato la loro separazione quando ha pubblicato su Instagram una foto in cui non indossa più la fede nuziale. Ha scritto: “Buongiorno. preferisco la mia mano senza un anello su di essa”

Domenica, Nara ha annunciato la sua rottura con Icardi, scrivendo sui social media: “Un’altra famiglia che hai rovinato per merda”. Secondo The Sun, l’amico di Nara e giornalista di intrattenimento Ker Weinstein ha dichiarato: “Bomba. Mauro e Wanda si sono separati. Un vero peccato. Spero che sistemino le cose. C’è una donna che è la terza parte in disaccordo. Sono shockato”. Ma nonostante la notizia, Icardi ha pubblicato su Instagram questa loro foto insieme a un’emoji a cuore rosso. La star del PSG ha saltato l’allenamento per motivi personali e sta cercando di salvare il suo matrimonio. Secondo quanto riferito, Wanda Nara ha portato i suoi figli a Milano e Icardi ha deciso di seguirla là fuori.

Mauro e Wanda hanno due figli dal loro matrimonio di sette anni. Inoltre, ha tre figli dal suo precedente matrimonio con l’amico di Icardi Maxi Lopez, con la quale la famiglia non è stata in contatto da quando ha iniziato la sua relazione con Icardi. Mauro Icardi tradisce Wanda con la sua migliore amica dopo averla rubata al suo migliore amico, Wanda Nara ha condiviso una storia su Instagram dicendo “Hai distrutto un’altra famiglia per un cazzo”. Tuttavia, la conduttrice televisiva argentina è stata pronta a cancellarla. Si tratta di una nuova polemica dell’attaccante argentino che non è legata al calcio. Come è noto, Wanda Nara era la moglie del suo migliore amico e calciatore Maxi Lopez, e che lui ha praticamente “rubato”.