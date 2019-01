Reduce dal trionfo dell’ultima edizione del programma Grande Fratello VIP, che gli ha ridato la popolarità che gli mancava ormai da troppo tempo, Walter Nudo si mostra sul proprio profilo di Instagram come un padre amorevole e giocherellone, disposto anche ad un cambio acconciatura propostogli dal figlio.

Walter è davvero tanto attivo sui social ed ha riscosso un successo piuttosto importante, lo seguono attivamente infatti 215.000 follower. Nell’ultimo periodo risulta essere molto chiacchierato a livello di gossip, voci di corridoio vorrebbero dar adito ad un avvicinamento amoroso tra lui e Valeria Marini, ma per il momento nulla di fondato. La gente continua a seguirlo sui social, e ad interessarsi a lui, per la sua lampante semplicità e simpatia.

A proposito di storie su Instagram, è proprio sulla suddetta piattaforma, tramite appunto una storia, che nelle ultime ore Walter nudo ha annunciato un cambio look davvero incisivo, secondo noi spettatori, suggeritogli in un video live dal figlio.

“Papà se fai la coda come i giapponesi stai meglio!!!”

Elvis gli ha proposto di tenere i capelli raccolti, come i giapponesi. Secondo il figlio, infatti, Walter starebbe meglio con un piccolo chignon sulla nuca. Walter Nudo, proprio poco fa, pare avere preso sul serio il consiglio del figlio sul rivoluzionare il proprio taglio di capelli, ha infatti appena postato una foto dal parrucchiere. La foto lo ritrae sorridente e contiene un allegro sondaggio per il propri fan su quanto dovrebbe tagliare i capelli. E voi cosa consigliereste al bel , taglio corto sì o no?