Sempre sognanti davanti allo schermo del nostro smartphone ci chiediamo come facciano le star ad avere sempre un make up impeccabile. Merito dei make up artist o merito semplicemente di trucchi adatti alla loro carnagione e ai loro lineamenti? Ecco, in entrambi i casi ognuno deve truccarsi in base al proprio gusto: più naturale, meno naturale l’importante è essere se stesse. Da Katy Perry ad Emma Stone, possiamo lasciamoci ispirare da queste celebrità che scelgono sempre il make up perfetto.

Katy Perry

L’eccentrica cantante Katy Perry, si è presentata spesso sul palco e sul red carpet con look stravaganti, ma beauty look eleganti ma con un tocco estroso. Katy Perry sceglie sempre i toni chiari e pastello, per chi come lei hai una carnagione molto chiara, si consiglia di indossare rossetti rosa dalle sfumature tenui oppure per essere più eccentrici, un rossetto bordeaux d’impatto che risalti i vostri occhi. Katy Perry inoltre sceglie sempre di applicare sul viso numerosi illuminanti che le regalano una pelle perfettamente levigata e luminosa. Spesso la cantante porta eyeliner che allunghi lo sguardo e lo renda profondo e molto mascara. Ma sappiamo che il punto forte di Katy Perry sono i capelli: blu, neri, rosa, lisci o con le onde, ama giocarci e ultimamente il suo nuovo taglio alla maschietto biondo platino sta facendo impazzire tutti.

Gigi Hadid

La superlativa instamodel Gigi Hadid, è una ragazza dall’animo semplice che adora truccarsi in modo naturale. Nel 2015 per la prima volta, Gigi Hadid ha fatto uno shooting per Maybelline, e da li è una collaborazione professionale con la casa di cosmesi. Ad oggi Gigi Hadid è il volto ufficiale della Maybelline, ma attenzione anche designer. Infatti curando ogni dettaglio dei suoi beauty look, Gigi ha creato una speciale collezione trucco Maybelline caratterizzata da un packaging nude rosato dal finish opaco, decisamente elegante e chic. La modella ha deciso di puntare sui toni del rosa, colore che lei ama indossare in tutte le occasioni, dall’ombretto al rossetto di varie sfumature e tonalità. Must have della collezione Gigi Hadid per Maybelline è sicuramente la spettacolare palette Jetsetter multiuso, utilizzabile come kit da viaggio per un look a prova di H24. Gigi Hadid ama il trucco naturale, immancabile il mascara, l’illuminante e il rossetto nude e se vuole dare un tocco più grintoso punta per un semplice rosso scarlatto che metta in risalto la pelle chiara e gli occhi verdi.

Emma Stone

La bellissima attrice Emma Stone, ha da sempre avuto un approccio dinamico al trucco e non si è fatta mancare nulla. La Stone ha provato differenti stili e colori, dalle labbra audaci abbinate ad occhi argentati alle pennellate di rosa sfoggiate sul red carpet. Insomma Emma Stone ama sperimentare con il make up, tende sempre a mettere in risalto i suoi splendidi occhi verdi, da trucchi d’ispirazione anni ’70 con tocchi contemporanei, eyeliner o kajal nero e tanto mascara, fino allo smokey eyes più classico con sfumature grigie e metallizzate, arancio, azzurro, viola, bronzo e marrone. Per le labbra Emma ha sempre scelto rossetti che vanno da fucsia al corallo, fino ad un rosso fuoco che fa pendant con i suoi capelli.

Kim Kardashian

La sorella più grande di casa Kardashian è ormai diventata una regina di make up. Kim Kardashian iniziò la carriera come stylist venendo spesso “paparazzata” assieme all’amica Paris Hilton, di cui curava l’immagine. Nel 2006 il look per le apparizioni pubbliche di Kim era costituito da labbra nude ma molto lucide e un delicato, trucco smoky eyes sui toni del grigio. Con il passare del tempo, la fama di Kim è cresciuta assieme alle sue ciglia extra lunghe. Ed ecco che nel 2018 , Kim Kardashian diventa la regina contouring e la lancia una linea di trucchi. I colori sono l’insieme di varie tonalità di nude e marrone, immancabile è sicuramente il rossetto glossy oppure nude sempre sui toni chiari, l’importante è illuminare, per chi ha una carnagione olivastra e vuole mettere in risalto i suoi begli occhi marroni.

Jennifer Lawrence

La bionda da red carpet per eccellenza Jennifer Lawrence, ci ha sempre fatto sognare con quel viso angelico abbinato ad un make up impeccabile. L’attrice ha sempre optato per un look etereo, quasi fiabesco, che mette in risalto gli occhi azzurri, grazie a uno smokey eyes scintillante nei toni del bronzo. Il trucco perfetto per accompagnare il suo look da diva anni ‘50, ha sempre scelto di indossare un eyeliner importante con un flick finale per creare l’effetto “occhi da gatta”. Anche quando sceglie il rossetto Jennifer Lawrence vuole essere super vamp, predilige infatti un finish non completamente opaco che varia in numerose tonalità del rosso. Insomma per chi ha una carnagione medio chiara, degli begli occhioni azzurri e una chioma bionda, il make up alla Jennifer Lawrence è perfetto per voi.