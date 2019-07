Design leggero, linee essenziali e l’ineguagliabile logo della Maison – squisitamente italiana – posizionato sulla chiusura frontale. Tutto questo è la VSling Bag, il nuovo accessorio firmato Valentino Garavani per la collezione autunno inverno 2019/2020, che si ispira alle indimenticabili tendenze Seventies, il cui fascino viene tuttora ricordato e celebrato.

La nuova it-bag presenta elementi che riesumano il carattere iconico degli anni Settanta, con forme e colori reinterpretati in chiave contemporanea. E’ però il colore ad occupare il ruolo di protagonista: la VSling Bag è disponibile in vivaci cromìe che arricchiscono la borsa di personalità ed unicità.

Come non menzionare, inoltre, l’eleganza conferita dalla sottile catena in oro, che permette di regolare la lunghezza della tracolla grazie ad un sistema innovativo.

La VSling Bag è stata lanciata per la prima volta sulle passerelle parigine lo scorso marzo e non poteva avere una testimonial più iconica della bellissima Naomi Campbell, da sempre statuaria musa della casa di moda.

La top model è stata immortalata nei vagoni della metropolitana di New York dai fotografi olandesi Inez e Vinoodh, sotto la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli.

Il risultato della fotografia è una visione in bianco e nero che celebra l’eleganza del passato. Un passato bellissimo che, però, non impedisce alla Maison di volgere lo sguardo anche al futuro. E la nuova VSling Bag ne è la prova concreta.