Sappiamo che Ashley Graham tra poche settimane, darà alla luce, il primo figlio, in occasione dei Vogue Fashion Fund Awards 2019, sceglie di indossare un tubino super aderente mettendo in risalto il pancione. Un capo diventato in poche ore must have, per il guardaroba premaman.

Sempre al top

La modella curvy, Ashley Graham, ha indossato un capo premaman must-have per tutte le future mamme che non vogliono rinunciare ad essere sensuali: un tubino aderentissimo, drappeggiato e cangiante sulle tonalità del verde e viola, un modello creato su misura per lei dallo stilista Christopher John Rogers con una gonna al ginocchio e un corpetto scollato con spalline sottili. Per completare il look, la modella ha scelto dei sandali con il tacco alto di Schutz, una clutch bag nera firmata Edie Parker e il tocco finale sono stati capelli sciolti lateralmente in morbide onde.

Sensuale

Non confondo la bellezza con il fascino. La sensualità appartiene a ogni donna: non è esteriore, proviene dall’interno, è parte della tua mentalità e del tuo pensiero. Irina Shayk

Chi ha detto che una donna in dolce attesa, non può sfoggiare un look sensuale? A confermacelo è Ashley Graham che ha fatto girare la testa ai presenti e non solo, ai Fashion Fund Awards 2019. Il momento della gravidanza è quello in cui il corpo della donna subisce una grande trasformazione in un arco di tempo relativamente ridotto. Anche in questo periodo è bene imparare a valorizzare la propria figura e le proprie forme, non rinunciando a indossare vestiti sexy e nemmeno i tacchi.