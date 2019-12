Viso uomo: i consigli per la routine quotidiana

Cura e attenzione per pelle dell’uomo

La pelle dell’uomo, proprio come quella della donna, ha bisogno ogni giorno di cure, attenzioni e prodotti specifici, mirati a mantenerne nel tempo invariata elasticità e morbidezza.

Solo una beauty routine quotidiana rispettosa e attenta garantisce al viso anche dell’uomo un aspetto sano, luminoso e curato.

Perché la bellezza del viso si costruisce gradualmente, tramite il ripetersi costante di una serie di gesti e riti giornalieri volti a mantenerne levigatezza e idratazione, contrastando l’insorgere dei segni del tempo, proteggendo l’epidermide dall’esposizione ai raggi solari e andando a fortificarla nel rispetto delle sue caratteristiche intrinseche.

Gli uomini sembrano essere sempre più consapevoli di tutto ciò e dedicano tempo e attenzione alla propria pelle, orientandosi nella scelta dei cosmetici, tra una gamma di prodotti sempre più avanzati, formulati specificamente per le loro esigenze.

I passaggi fondamentali di una beauty routine maschile sono tre: detergere, idratare e proteggere anche e soprattutto dopo la rasatura, quando la pelle è più bisognosa di prodotti dall’effetto lenitivo e anti-arrossamento.

Detersione

Il primo passaggio fondamentale per trattare al meglio la propria pelle ogni giorno è la detersione. Profonda e accurata, va fatta ogni mattina in modo scrupoloso e delicato per rimuovere il sebo in eccesso che tende ad accumularsi durante la notte e liberare i pori rendendo la pelle libera di respirare e pronta a ricevere nel miglior modo possibile eventuali trattamenti successivi.

La detersione va effettuata con un po’ di acqua tiepida e detergente specifico, scegliendo una formulazione non troppo aggressiva, che agisca in modo efficace senza rischiare di seccare troppo la pelle ma lasciandola da subito morbida e fresca.

Idratazione

Dopo la fase fondamentale della detersione, è il momento di passare all’applicazione di una crema viso idratante, che restituisca alla pelle immediata elasticità e levigatezza.

La crema va applicata fino al completo assorbimento con leggeri movimenti circolari su tutto il viso.

Una buona crema viso uomo dovrebbe nutrire, idratare e proteggere al tempo stesso. Vichy propone formulazioni straordinariamente efficaci, a base di acido ialuronico, silicio e AHA derivato da estratti vegetali naturali dalle proprietà energizzanti.

Si può optare per prodotti mirati al trattamento di pelli mature, delicate, soggette ad arrossamenti o secche. Ognuno può scegliere la soluzione più appropriata per rispondere nel modo migliore alle necessità individuali. L’essenziale è puntare a una formulazione dermatologicamente testata, che assicuri un’idratazione prolungata tutto il giorno e aiuti a rassodare e rivitalizzare l’epidermide.

Protezione

La rasatura della barba, pratica frequente e quotidiana per moltissimi uomini, può provocare alla pelle del viso fastidi e arrossamenti da prevenire e contrastare con l’uso di prodotti delicati e specifici, scelti in modo consapevole e attento. Il gel o la schiuma da barba e il balsamo dopo barba dovrebbero garantire sempre un effetto calmante e lenitivo per assicurare alla pelle il giusto grado di protezione contribuendo a mantenerla compatta, resistente e bella.