Le VIP vestite meglio del 2019: solo due sono italiane

Il nostro personale benvenuto nella lista firmata Luxgallery delle VIP meglio vestite del 2019. Magari non sarete d’accordo con tutte le nostre scelte, ma ci auguriamo comunque che possiate trovare qualche ispirazione per delle buone idee. Sappiamo bene che le donne sono ben più della somma dei loro abiti, ma pensiamo anche che sia importante, nell’ultima settimana del 2019, avere un quadro ben chiaro delle tendenze che ci hanno accompagnate. Tuffiamoci dunque nell’elenco più fashion che ci possa capitare a tiro!

Marion Cotillard

Partiamo dalla fashionista Marion Cotillard, qui la parola d’ordine è stata sicuramente “logo”. Ha indossato una T-shirt nera Chanel assieme a un paio di pantaloni in pelle rossa, e il look è a dir poco pazzesco nella sua semplicità.

Bebe Vio

«Indossare un abito concepito apposta per me da un maestro italiano della moda come Armani sarebbe già di per sé un evento meraviglioso. Farlo nella notte di @napoli2019, consegnando il nostro tricolore, rende il tutto veramente magico. Fiera di essere italiana». Nient’altro da aggiungere, ha già esplicato Bebe perfettamente!

Chiara Ferragni

Qui troviamo una Chiara tutta Prada alla premiere milanese del suo docu-film Unposted. Un 2019 scoppiettante per la nostra imprenditrice digitale. Il completo è uno spezzato completamente ricoperto di piume e strass. È caratterizzato da dei pantaloni a palazzo e da un top a collo alto a maniche corte, decorato con cristalli sia sul collo che sul punto vita. Favolosa!

Amal Clooney

Come non citare la grintosissima Signora Clooney in una lista di VIP vestite meglio?! Avvolta in un completo verde lime, composto da una gonna a tubino e un soprabito assolutamente da copiare. Il tutto smorzato da maglia e scarpe color nude. L’elegante set fa parte della passerella di Burberry dell’autunno 2019.

Beyoncé

La Queen-Bey è stata una vera e propria visione in oro al Gala di apertura di Tyler Perry Studios ad Atlanta. Ha lasciato tutti di stucco in un luccicante abito di Yousef Al Jasmi, statuaria, inarrivabile, perfetta!

Kendall Jenner

Ecco l’idolo dei teenager in pezzo vintage di Salvatore Ferragamo. La collezione direttamente dagli archivi del maestro-designer italiano del 1991. Una tuta senza spalline con stampa coloratissima ed un corpetto a cuore. Ai piedi un paio di tacchi in PVC. Idea veramente geniale.

Gigi Hadid

Il meraviglioso abito che ci ha spinto ad inserire Gigi in questa lista di fine 2019, presenta il collo alto e la gonna lunga. Sebbene fosse abbastanza coprente, riesce comunque nell’intento di essere sexy. Ma il vero e proprio colpo di scena, in questo caso (come in molti altri) è dovuto alle scarpe. Un paio di stivali col tacco grosso, da cui lasciarsi ispirare.

Meghan Markle

Impossibile tagliare fuori la Duchessa del Sussex, Markle-Sparkle. Unica nel suo genere e tutt’altro che ordinaria, quest’anno è stata spunto di varie ispirazioni, soprattutto economiche! In questo caso indossava una tuta nera Everlane, completata alla perfezione con i tacchi BB di Manolo Blahnik, un abbinamento semplice ed elegante. Iconica!

Kate Middleton

Tavolozza di colori autunnali per la sobrissima Kate, che qui pare avvicinarsi pericolosamente alle tendenze di street style… se non fosse per la borsa di Chanel. Infatti i pantaloni culotte sono stati una scelta insolita per Kate, sicuramente uno switch rinfrescante dai suoi soliti abiti midi a maniche lunghe e fiorati.