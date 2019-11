Vinted, negozio vintage online, record di incassi: valutato ad una cifra da capogiro

Vinted, un mercato online per abiti di seconda mano, ha cavalcato un’ondata di moda sostenibile per diventare la prima startup tecnologica della Lituania a raggiungere uno status di lusso. Adesso vanta una valutazione di oltre $ 1 miliardo. La società è stata creata nel 2008, da uno dei fondatori che voleva regalare i propri vestiti risultati in eccesso dopo essersi trasferito in una nuova casa.

Una maggiore sostenibilità nell’industria del fashion

La stessa Anna Wintour, redattrice di Vogue America, nonché una delle voci più potenti della moda, ha da sempre promosso l’idea di un’industria del fashion che perseguisse una maggiore sostenibilità. Ma anche che le fashioniste si prendessero più cura dei propri vestiti per poi rivenderli. Vinted ha affermato che circa 1,3 miliardi di euro di vestiti riutilizzati cambieranno le mani sulla sua piattaforma quest’anno. «Ci stiamo avvicinando a un punto di svolta nel mercato dell’usato. I consumatori di tutto il mondo stanno diventando sempre più consapevoli delle proprie scelte di acquisto». Ha affermato l’amministratore delegato Thomas Plantenga. Vinted ha dichiarato che l’ultimo round di finanziamento abbia raccolto ben 128 milioni di euro, valutando la società a oltre 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari).

L’ultimo investimento è stato ben al di sopra dei 50 milioni di euro raccolti in un round precedente, nell’agosto 2018. Lightspeed Venture Partners, società di capitali di rischio con sede negli Stati Uniti, ha guidato il round. Con la partecipazione di sostenitori esistenti come Sprints Capital, Insight Venture Partners, Accel e Burda Principal Investments. I fondi saranno utilizzati per un’ulteriore espansione in Europa, nonché per raddoppiare i suoi team di prodotti e tecnologia a 600 persone, ha affermato la società. Ora ha 25 milioni di utenti in 11 paesi europei tra cui Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi, nonché negli Stati Uniti.

