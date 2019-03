VinNatur Tasting: a Vicenza appuntamento con i vini naturali

View this post on Instagram

L'ultima degustazione della stagione! 12 aziende che vogliono fare parte dell'associazione. La nostra commissione di assaggio cerca di capire se i vini sono naturali, vivi e fatti senza aggiunte. Non ci interessa se sono buoni o no; questo è un altro discorso. Domani quelli che sono stati promossi saranno mandati al laboratorio per l'analisi dei residui di pesticidi e livelli di solforosa… e dopo, speriamo, potete anche voi assaggiarli al #VinNaturTasting ad aprile! — The last tasting of the season! 12 wineries who want to join the association. Our tasting panel tries to detect if the wines are natural, alive and made without additives. We don't care if they're good or not; that's another subject. Tomorrow those which passed the tasting will be sent to an external laboratory for pesticide residue and SO2 analysis… and then, hopefully, you can taste them too at the VinNatur Tasting in April! — #vinnatur #naturalwine #vininaturali #nopesticides #winetasting #degustazione #wine