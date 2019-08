Vincent Cassel pubblica una foto misteriosa: chi è la ragazza nell’ombra?!

Proviamo a svelare insieme il mistero dell’estate. Che riguarda, ovviamente, Deva Cassel. Ovvero, chi è la baby postata su Instagram da papà Vincent Cassel? Quella sagoma nera che si staglia su un tramonto da favola, sul mare di Biarritz? La foto di Vincent, scattata in realtà dal ragazzo proprietario dell’account Instagram @wallako111, ha scatenato subito commenti e interpretazioni.

Forse ci troviamo davanti a una nuova (vera) foto di Deva, a differenza delle tante (vecchie) che girano sugli account non ufficiali aperti dai fan della figlia di Monica Bellucci. E il fotografo sconosciuto che ha immortalato Deva in vacanza sulla costa basca francese – nome in codice Wallako – potrebbe essere anche il suo fidanzatino. Sarà Deva o Léonie? È questo che i fan si chiedono. Smentita la teoria che possa essere la moglie Tina Kunakey. La nonna, la giornalista Sabine Cassel Lanfranchi, madre di Vincent, commenta, infatti, “mon trésor”.

Perché papà Vincent è il primo fan di Deva

Come succede spesso, il primo e più entusiasta fan di un ragazza in ascesa, sulla strada del successo, è suo padre. Una ragazza come Deva Cassel che è pronta a debuttare come testimonial della campagna dedicata a una nuova fragranza di Dolce & Gabbana. Pronta, anche se al debutto, che avverrà ad aprile 2020, mancano ancora 9 mesi. E intanto, Deva Cassel che fa? Resta nell’ombra. Ma ci pensa suo padre a mostrarla al mondo. Sul suo profilo Instagram. Lei e la sorella Léonie, 9 anni. Prima dell’immagine di Biarritz, aveva postato, infatti, una foto di loro tre insieme a Singapore. In un momento complice di beauty routine. Vincent che sembra proprio conoscere l’arte del teasing, ci stuzzica così, foto dopo foto. Mistero dopo mistero. Deva, ne siamo certe, ci terrà compagnia tutta l’estate.