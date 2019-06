Villa Alang Alang, con nove camere da letto e il suo terreno di 3,25 acri annuncia apertamente perché, a 69,3 milioni di dollari, sia la tenuta più costosa attualmente offerta in Costa Azzurra. Non è una sorpresa, quindi, che la scorsa settima Sting abbia dato una soirée privata e improvvisata per un gruppo selezionato di invitati dell’industria musicale proprio ad Alang Alang.

Alang Alang può essere tuo per $ 415.000 al mese. Anche il più acuto acquirente con le zanne sarà improbabile che riesca a fare a pezzi questo prezzo. Il posto è stato completamente prenotato per tutto il Festival di Cannes e per tutti gli altri congressi durante l’anno. In estate, proprio come un superyacht desiderato, è prenotato anche dalle famiglie.

Parliamone un po’

Situata nell’elegante quartiere di La Californie, Villa Alang Alang è semplicemente la villa per vacanze più esclusiva e lussuosa di Cannes. Arroccata su una collina sopra la città, la splendida proprietà di 1592 m² è immersa in 1,3 ettari di giardini paesaggistici e offre ampie vedute del Mediterraneo dalla baia di Cannes fino a Saint Tropez. Offrendo ogni comfort, la nuovissima villa può ospitare fino a 16 ospiti all’interno di ambienti dallo stile favoloso, offre piscine interne ed esterne, un centro benessere privato, night club e home cinema, tra i propri numerosi servizi.

Impeccabilmente progettata e decorata, la villa è l’ambiente ideale per una vacanza indimenticabile nella località più glamour della Costa Azzurra. Rilassati nella magnifica piscina a sfioro all’aperto e nella jacuzzi, gusta un sigaro dopo cena nella cantina su misura, o semplicemente distenditi e goditi le viste panoramiche sul mare da una delle molteplici terrazze della villa, un soggiorno a Villa Alang Alang è un’esperienza di vacanza davvero unica.

Dettagli (più o meno)