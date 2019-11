Victoria Beckham ha scelto un look classico composto da completo grigio autunnale, ravvivato da tocchi di colore vivaci della sua borsa preferita, la Birkin bag color ciclamino. Per le strade di Parigi, l’ex Posh Spice ci dona ancora una volta lezioni di stile.

Must have

Tra le tendenze moda Autunno/Inverno 2020 avevamo già svelato la giacca a quadri e, un piccolo accenno anche ai gilet. Non possono mancare nel nostro guardaroba completi tailleur, che siano a due o a tre pezzi, nella variante a pantalone o gonna, in stile mannish o in modelli oversize. A confermacelo è Victoria Beckham che ha indossato di recente un completo grigio (della sua linea) composto da giacca monopoetto con revers oversize e gonna midi con spacchi frontali e cinturina d’oro abbinati alla blusa in seta con scollo a cravatta.

Mai senza

Victoria Beckham è un amante dei colori forti e non manca di inserirli nei suoi outfit anche quando sceglie tonalità chiare. Sotto al completo grigio, l’ex Posh Spice ha deciso di indossare una Birkn Bag color ciclamino. Un accessorio amatissimo da Victoria, nel suo guardaroba ci sono almeno 100 esemplari di Birkin bag, dalle versioni più “cheap” che costano 40 mila euro a quelle extra-lusso in struzzo (indossata nel look parigino) o quella in rarissimo coccodrillo albino regalatele dal marito David Beckham pochi anni fa. Per completare al meglio il look, la stilista ha deciso di sfoggiare delle pumps pendant con la sua borsa, insomma che dire se non: wow che stile!