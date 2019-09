Alla London Fashion Week, è Victoria Beckham la regina delle passerelle, il terzo giorno ha presentato la nuova collezione Primavera/Estate 2020. A partecipare all’evento in front row l’intera famiglia che è seguitissima sui social, specialmente su Instagram, accanto all’iconica Anna Wintour.

Piccola star

L’unica persona in famiglia che non ha ancora un account è la piccola Harper Beckham, che sembra però avere già più successo dei suoi fratelli. La piccola star di soli 8 anni compare spessissimo nei contenuti della famiglia e che, in occasione della sfilata, ha posato in abito floreale (in tinta con la collezione primavera estate 2020 in passerella) insieme a Victoria e alle modelle nel backstage ma anche con Anna Wintour, la direttrice di Vogue America. Insomma, sembra proprio che Harper voglia seguire la strada di sua mamma, iniziando dal suo guardaroba da influencer d’alto bordo detta le tendenze di stile da seguire e lo fa prima di tutti gli altri.

La collezione

È Harper Beckham che fa del vestito a fiori, dal volume ampio e e le mani lunghe il capo da avere e indossare per la prossima stagione. Durante la sfilata Primavera/Estate 2020, Victoria Beckham ha presentato abiti da cocktail a maniche lunghe, dalle lunghezze scampanate, dalle forme a caftano, il tutto con un gusto tipicamente anni ‘70. In tonalità a blocchi di colore come verde grassetto e fucsia e stampe astratte scarabocchiate, gli abiti sfoggiavano romantici bordi arricciati e un’elegante vita a goccia. Creare un brand di moda ha sempre significato, per Victoria, mandare in passerella il suo gusto, il suo stile,con creazioni che sembravano uscite direttamente dal suo guardaroba.