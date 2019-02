Nel suo secondo debutto alla London Fashion Week 2019, Victoria Beckham, ex popstar e oggi fashion designer, ha sfilato con una collezione inusuale. Tutti gli abiti della Beckham si concentrano particolarmente sulla silhouette, differenti dagli ultimi anni in cui aveva preso le distanze da abiti da festa sinuosi a favore di gonne fluide, maglieria pesante e cappotti sartoriali. Allo spettacolo di domenica mattina alla Tate Britain, i vestiti cadevano ancora sotto il ginocchio, ma si stringevano in vita per poi scivolare in morbide gonne a pieghe. Gli abiti inoltre erano caratterizzati da stampe leopardate e scollature profonde, accompagnati da tacchi vertiginosi, elemento distintivo delle sfilate di Victoria Beckham.

Victoria Beckham e la “celebrazione della femminilità intrinseca degli abiti”

Gli abiti di Victoria Beckham esprimono femminilità in tutti i sensi. Per la collezione presentata alla London Fashion Week 2019 c’erano: blazer di tweed e pantaloni di lana nera pieghettati rifiniti con una scarpa gialla brillante, “colore Post-it”. Un pizzico di stile anni ’70, in rosso con stampe a catena nelle sciarpe di seta (“foulards”) che venivano avvolte ai colli dei primi tre modelli e nei colletti delle camicie. L’elemento distintivo di tutte le sue collezioni sono i tacchi a spillo e lei stessa in un’intervista fatta a The Guardian dice: “In realtà non è la prima volta in assoluto che abbiamo mostrato solo tacchi alti in uno spettacolo”, ha detto Beckham in anteprima. “Adoro come un tacco si allunga tutto. Definisce davvero la silhouette”. Il mese prossimo, Victoria Beckham porterà il marchio a un pubblico più ampio con il lancio del suo canale YouTube. Inoltre l’ormai affermatissima designer, ha sfilato in passerella per i ringraziamenti con un maglioncino dal colletto a punta marrone chiaro e dei pantaloni neri a gamba larga neri. Insomma che dire Victoria ha decisamente virato da super street popstar a donna super elegante: inevitabile pensare anche alle sue Birkin Bag, una collezione da capogiro.

Victoria Beckham lancia una linea Beauty alla London Fashion Week 2019

Victoria Beckham ha annunciato quattro giorni fa che sta finalmente lanciando la sua linea Beauty che esprime un concetto tutto naturale. Ovviamente, tutti gli occhi alla London Fashion Week, non erano solo puntati sulla nuova collezione di abiti, ma anche sui capelli e sul trucco. Le modelle avevano i capelli tagliati in semplici code basse, che la stessa Beckham sfoggia abitualmente nei suoi look. I capelli sono stati asciugati con un phon nella zona centrale usando Redken’s Heat Styling Satinwear per dare una finitura setosa. Un unico cordino elastico è stato poi avvolto intorno ai capelli e fissato per creare una fantastica la coda di cavallo. Per il trucco invece, un’assoluta novità, Victoria parla di “pelle fresca, pulita quindi super naturale”, e spiega che con la formula high-tech delle creme riesce a ringiovanire immediatamente l’incarnato, lasciando una luce giovane e radiosa. Infatti le modella non sono state truccate, ma per la prima volta è stato effettuato su di loro solo un massaggio di due minuti usando The Cream di Augustinus Bader.