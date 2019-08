Il completo pigiama firmato da Victoria Beckham. È bianco con i pois dorati, costa quasi 2.000 euro e le star ne vanno già matte. Già, perché il ready to wear più glamour torna a rubare outfit al mondo dei sogni e impone il pajama style come must have anche nella stagione più fredda, facilitando la vita a tutte le fashion victims.

Mai più senza

Comodo e versatile infatti, il completo pigiama, rigorosamente a taglio maschile, può risolvere tantissimi outfit e altrettanti momenti della giornata grazie alle numerose declinazioni che il trend propone. Eppure indossare questa, ormai ampiamente sdoganata, versione dello sleepdress nel modo giusto non è assolutamente cosa scontata. La cura meticolosa dei dettagli diventa infatti di primaria importanza per scansare l’incubo di pericolosi errori di stile. Lo sa bene Victoria Beckham che di recente hai indossato un completo bianco con i pois oro della collezione Pre-Fall 2019, composto da una camicia oversize a maniche lunghe con delle tasche sul petto e dei pantaloni palazzo a vita alta che sembrano proprio quelli che si usano per andare a dormire. Il mix and match dei vari elementi indossati dall’ex Posh Spice crea indubbiamente contrasti di stile molto interessanti da cui possiamo trarre ispirazione.

Pajama Style

Il completo pigiama si consolida come alternativa cool al ben più classico tailleur pantalone. In ufficio dunque è assolutamente più che lecito pensare allo sleepdress, specie nelle sue chiavi interpretative più classiche, con casacca stile blazer e tinta unita. È il capo super di tendenza da indossare durante la stagione autunnale, non possiamo fare a meno di averlo nel nostro guardaroba. Se siamo delle vere fashion victims, possiamo decidere di indossarlo come Victoria Beckham, vera icona di stile.