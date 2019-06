Lo scorso weekend Victoria Beckham è volata a Siviglia con il suo David e i piccoli Romeo, Cruz e Harper per il matrimonio del calciatore Sergio Ramos. Per l’occasione, la stilista ex Posh Spice ha scelto un look davvero impeccabile, formato da un abito di crêpe con stampa, un foulard e un paio di pump di raso rosa shocking della sua linea.

Uno stile reale

L’outfit indossato da Victoria ha ottenuto un successo clamoroso. In particolare l’abito indossato, che fa parte della collezione Primavera Estate 2019 di Victoria Beckham, ma c’è un particolare più accattivante.

L’abito era già stato sfoggiato qualche mese fa da Meghan Markle, la neo Duchessa di Sussex in occasione della messa per il Commonwealth. La Duchessa del Sussex era in dolce attesa e lo aveva indossato abbinandolo con accessori verde scuro, un cappellino e un cappotto bianco. Insomma, la collezione di Victoria Beckham sembra aver fatto colpo anche sulla famiglia reale.

Victoria VS Meghan

Victoria Beckham e Meghan Markle condividono lo stesso gusto nel vestirsi. Adorano indossare abiti lunghi abbinati a pump colorate. Uno stile frizzante, capace di reinterpretare il classico in chiave decisamente contemporanea e sbarazzino grazie a piccoli tocchi glamour. Le loro uscite in pubblico fanno sempre un certo effetto sul mondo del fashion, quindi non possiamo che prendere esempio da due donne dotate di un alto tasso di eleganza, per non sbagliare un colpo: una camicia, una gonna plissé e un tacco per uno stile alla Victoria e alla Meghan.