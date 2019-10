A dieci anni dal lancio del suo brand, per la prima volta, Victoria Beckham nel 2018 aveva scelto di sfilare con la sua collezione di abiti alla Fashion Week di Londra, dopo anni in cui la ex cantante delle Spice Girls sfilò per la settimana della moda di New York, snobbando quella britannica.

Un po’ di storia

“Londra è il mio cuore e la mia anima, un perfetto mix di tradizione e sfrontatezza. New York è energia pura. Di Los Angeles adoro la luce incredibile e l’atmosfera rilassata, mentre Parigi ha un fascino e un’eleganza unici.” Victoria Beckham

Victoria Beckham ha celebrato nel 2018 i primi 10 anni della sua linea di moda. Sfilò in grande stile, per la prima volta nella sua Londra, abbandonando la Grande Mela. Per la collezione Primavera-Estate 2019 la stilista aveva scelto di far sfilare donne e ragazze insieme: tutti positivi i commenti critici delle più importanti esperte di moda. Elizabeth Paton del New York Times ha detto che gli abiti erano «chic e versatili», contemporanei ma che seguivano anche codici del design che l’ex Posh Spice ricerca da anni. Jess Cartner-Morley, del Guardian, aveva detto che la sfilata lasciava «traspirare una profonda sicurezza».

Oggi

Sono stati i vestiti Victoria Beckham della collezione Primavera Estate 2020 che hanno sfilato sulla passerella della London Fashion Week e che illumineranno le tendenze della prossima stagione. L’ex Posh Spice, che da quel lontano 2008 ne ha fatta di strada, conquistando la credibilità e l’autorevolezza nel mondo della moda. Così con i suoi tailleur pantalone, per questa collezione dedicata alla stagione calda, ha fatto un twist negli anni ‘70 confermandosi ancora una volta must have, anche grazie l’uso ricercatissimo del colore come: il verde il viola.