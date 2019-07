Victoria Beckham, l’ex Posh Spice posta una foto su Instagram nella quale la piccola di casa, Harper, legge una rivista di moda. Nella didascalia Victoria scrive “Proud”, ossia “orgogliosa”. È evidente che, come la mamma, la piccola di casa Beckham abbia una passione per il mondo del fashion.

Tale madre tale figlia

La piccola di casa Beckham, non si lascia sfuggire nulla, tra sfilate in prima fila a fianco. Capace di attirare gli obiettivi dei fotografi, Harper sembra essersi già messa sulle orme della mamma. Già qualche anno fa Victoria ha ricreato 25 look diversi per la sua mini-me e li ha poi messi in vendita tra i 300 e 550 euro, col ricavato devoluto in beneficenza. Alla sfilata della mamma, durante la London Fashion Week, Harper Beckham, con il nuovo taglio di capelli, era seduta in prima fila in braccio a papà David e accanto ai fratelli Cruz, 13 anni, Romeo, 16, e Brooklyn, 19 anni. Accanto a loro, Anna Wintour, guru della moda, il cui caschetto con frangia è uno dei più iconici e copiati al mondo. Così vicine, ovviamente il “twinning look” è saltato all’occhio, tanto che Vogue aveva definito Harper Beckham e Anne Wintour, sorelle con 62 anni di differenza.

Con papà

Harper Beckham, oltre alla moda, adora il mondo del calcio. Si diverte, insieme al papà, David Beckham, ad assistere alle partite. L’ex calciatore porta la figlia a fare il tifo per la Nazionale femminile, a distrarla sugli spalti solo un pacchetto di M&Ms e le coccole di papà. Harper, venuta dopo tre maschi (Brooklyn, Cruz e Romeo), è sempre stata la principessa di casa, anche se Victoria ammette in un’intervista: “Va pazza per il calcio, per quanto possa essere girly alla fine è un maschiaccio”.